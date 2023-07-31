В России женщина сбежала от похитителя, который 14 лет удерживал ее в своем доме

„По данным следствия, осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали“, — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Baza и Mash, потерпевшей является 33-летняя Екатерина Б. В 2009 году, когда ей было 19 лет, она вместе с подругой познакомилась на железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним Владимиром Ч., который пригласил их в поселок Смолино и запер в своем доме на улице Фестивальной.

Екатерина жила в отдельной комнате, на которой были установлены решетки и навесной замок. По словам женщины, похититель периодически насиловал ее под угрозой убийства.

В доме Владимира также проживала его мать, однако соседи считали, что она одинока, потому что ее сын никогда не выходил на улицу. Mash утверждает, что в 2010 году Владимир убил подругу Екатерины.

Сбежать Екатерине удалось в июле 2023 года — тогда мать Владимира вызвала скорую из-за того, что он постоянно пил и вел себя агрессивно. Когда Владимира госпитализировали, он забыл закрыть комнату Екатерины на замок и та сбежала.

Источник РИА Новости сообщил, что в ходе осмотра дома Владимира в надворных постройках обнаружены останки человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве.