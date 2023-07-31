На заседании Совбеза ООН выступил высланный из Эстонии Сергей Чаулин(44)
Сегодня вечером проходит заседание Совета безопасности ООН, на котором по просьбе России якобы выступит высланный из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин.
Об участии Чаулина сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
„В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора „Бессмертного полка“ в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен“, - написал он в Telegram.
По словам Полянского, Россия запросила на 31 июля заседание „в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины“.
Заседание Совбеза ООН прошло в 17:00 по эстонскому времени.
В феврале этого года по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны лишил Сергея Чаулина постоянного вида на жительство в Эстонии. Не имеющий гражданства Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля и отправился в Санкт-Петербург.
„Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции „Бессмертного Полка“ и руководил некоммерческой организацией, проводившей раскольническую политику Кремля „Российские соотечественники в Европе“. Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности“, - говорится в сообщении КаПо.
В начале апреля Чаулин пострадал при взрыве в кафе, где проводил творческий вечер „военкор“ Владлен Татарский.
В ходе взрыва сам российский пропагандист Татарский погиб. Он освещал войну в Украине, у него было 500 тысяч подписчиков в Telegram. Как оказалось, на встрече присутствовал Сергей Чаулин, бывший организатор движения „Бессмертный полк“ в Таллинне. СМИ сообщали, что он серьезно не пострадал, но его госпитализировали с места преступления.
Позже Чаулин в социальных сетях рассказал о последствиях взрыва в петербургском кафе. „Друзья, к сожалению, остаюсь пока без связи, следаки забирают телефон. Других гаджетов у меня нет. При первой возможности выйду в эфир“, - написал он. По его словам, он находится „в больничке“ и „зашитый“. „В той ситуации, когда я был в 3 метрах от взрыва, это чудо! - уточнил Чаулин - Значит, я еще ему нужен. Всем пострадавшим здоровья и быстрого выздоровления, особенно девушкам, остаться такими же красивыми и добрыми!“