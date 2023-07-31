31.07.2023, 16:44
В Ласнамяэ загорелся магазин Grossi. Людей эвакуировали
Центр тревоги получил сообщение о возгорании в подвале магазина сегодня в 15:30.
Поскольку магазин находится в густонаселенном районе, речь шла о вызове третьего уровня - это означает, что отреагировали большими силами и на месте было множество бригад как скорой помощи, так и спасателей.
Людей из магазина эвакуировали и возгорание ликвидировали, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.
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