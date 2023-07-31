ЧП и криминал
31.07.2023, 16:44

В Ласнамяэ загорелся магазин Grossi. Людей эвакуировали

 
Delfi
Grossi logo
Grossi logo
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Таллинне на улице Викерлазе в районе Ласнамяэ горел продуктовый магазин Grossi.

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в подвале магазина сегодня в 15:30.

Поскольку магазин находится в густонаселенном районе, речь шла о вызове третьего уровня - это означает, что отреагировали большими силами и на месте было множество бригад как скорой помощи, так и спасателей.

Людей из магазина эвакуировали и возгорание ликвидировали, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Kaupluse sissepääs piirati lintidega.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии