В Ласнамяэ горел магазин Grossi. Людей эвакуировали

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в подвале магазина сегодня в 15:30.

Поскольку магазин находится в густонаселенном районе, речь шла о вызове третьего уровня - это означает, что отреагировали большими силами и на месте было множество бригад как скорой помощи, так и спасателей.

Людей из магазина эвакуировали и возгорание ликвидировали, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

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