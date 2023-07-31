Нарва тратит около 70 000 евро в год на обслуживание детских площадок, но неприличные надписи на них появляются со скоростью света(4)
В Нарве на детских игровых площадках и в других общественных местах, например, в парке рядом с ДК Герасимова, в парке EV 100 можно увидеть неприличные надписи и рисунки. Богаты ими также мусорки, электрощиты. Какие-то территории относятся к частной собственности – город не отвечает за них. Но большая часть общественных площадок принадлежит городу и должна обслуживаться силами местного самоуправления.
Дети часто видят на игровых уличных зонах нецензурные слова и рисунки, которые родители обычно не показывают детям, и теряются, комментируя „нагорочную“ или „настенную“ живопись. Интересно, что, по словам некоторых родителей, они уже настолько привыкли к ним за время прогулок на игровых площадках, что даже не замечают – обсценная лексика словно стала фоном для них.
Оксана Партс, старший специалист по благоустройству отдела коммунального хозяйства и строительства горуправы объяснила, что обслуживание детских площадок происходит каждый день по мере необходимости. Удаление надписей относится к техническому обслуживанию, которое также включает в себя исправность игровых элементов, ремонт, покраску, обеспечение безопасности.
„В этом году договор на обслуживание детских площадок был заключен позже, только с 17 июля, поэтому, в первую очередь фирма-подрядчик старалась устранить все опасные моменты и провести срочные работы“, – сказала Партс. Обычно договор на техническое обслуживание детских площадок заключается с летнего периода по зимний: май-ноябрь. В этом году договор был заключен позже, потому что ждали, когда депутаты примут дополнительный бюджет. Весной и в начале лета, пока бюджет не был принят, департаменты городского хозяйства и охраны порядка старались своими силами обеспечить безопасность на игровых площадках.
На вопрос о конкретной детской площадке на улице Линда, на которой на стенах игровой трубы почти нет свободного места – все исписано или спорными, или однозначно неприличными словами, объясняющими кто и куда должен „отправляться“, например, – Партс ответила, что эти надписи будут удалены в скором времени.
„Надписи появляются практически сразу же после закрашивания, особенно в местах, где собирается большое количество людей, детей, – прокомментировала старший специалист по благоустройству. – То же самое у нас в городе происходит с помойками в парке EV 100. Надписи, к сожалению, появляются практически везде, особенно там, где есть большие игровые комплексы и скамейки. Поэтому удаляются такие надписи ежемесячно, бывает чаще“.
На обслуживание детских площадок город тратит в среднем свыше 70 000 евро в год.
Партс рассказала, что на площадках и парках есть рабочие камеры, по которым они отслеживают вандализм или другие происшествия. Если сотрудники горуправы ловят ребенка или взрослого за причинением порчи городскому имуществу, то обращаются в полицию. Дальше уже идет процесс разбирательства. Если имеет место порча чужого имущества, полиция может начать, например, производство по делу о проступке. Реже – криминальное производство, если ущерб по мнению заявителя составляет больше 200 евро. Наказание назначается в соответствии с тяжестью проступка, от возраста зависит мало.
Как пояснили в коммуникационном отделе департамента полиции, чаще всего в случае с граффити происходит соглашение сторон на устранение недостатков, например, помывка стены или чего бы то ни было. Несовершеннолетним чаще назначают именно это, поскольку у них нет источника дохода, и штраф должны оплачивать родители, а не сам ребенок, что не имеет нужного воспитательного эффекта. Впрочем, в задачу полиции не входит воспитание, которое является определяющим в совершении такого рода проступков.
Небольшой опрос родителей показал, что кто-то не замечает нецензурную лексику, кто-то просто не водит детей на такие площадки, хотя и сожалеет об этом, кто-то активно возмущается между собой и даже жалуется, но результатов эти эмоции не дают – надписи, если и удаляются со временем, на их месте появляются новые.