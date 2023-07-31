Нарва тратит около 70 000 евро в год на обслуживание детских площадок, но неприличные надписи на них появляются со скоростью света

Дети часто видят на игровых уличных зонах нецензурные слова и рисунки, которые родители обычно не показывают детям, и теряются, комментируя „нагорочную“ или „настенную“ живопись. Интересно, что, по словам некоторых родителей, они уже настолько привыкли к ним за время прогулок на игровых площадках, что даже не замечают – обсценная лексика словно стала фоном для них.

Оксана Партс, старший специалист по благоустройству отдела коммунального хозяйства и строительства горуправы объяснила, что обслуживание детских площадок происходит каждый день по мере необходимости. Удаление надписей относится к техническому обслуживанию, которое также включает в себя исправность игровых элементов, ремонт, покраску, обеспечение безопасности.

„В этом году договор на обслуживание детских площадок был заключен позже, только с 17 июля, поэтому, в первую очередь фирма-подрядчик старалась устранить все опасные моменты и провести срочные работы“, – сказала Партс. Обычно договор на техническое обслуживание детских площадок заключается с летнего периода по зимний: май-ноябрь. В этом году договор был заключен позже, потому что ждали, когда депутаты примут дополнительный бюджет. Весной и в начале лета, пока бюджет не был принят, департаменты городского хозяйства и охраны порядка старались своими силами обеспечить безопасность на игровых площадках.

На вопрос о конкретной детской площадке на улице Линда, на которой на стенах игровой трубы почти нет свободного места – все исписано или спорными, или однозначно неприличными словами, объясняющими кто и куда должен „отправляться“, например, – Партс ответила, что эти надписи будут удалены в скором времени.