30 иностранцев развернули на Нарвском погранпункте – их вернули в Россию

Из 30 иностранцев, которые не смогли въехать в Эстонию, четырнадцать были из Украины и России, десять – из Молдовы, двое – из Кореи, по одному – из Киргизии, Израиля, Руанды и Колумбии. Наиболее частыми причинами задержания оказались отсутствие документов на въезд, неясные показания о цели поездки или пограничники в ходе беседы выясняли, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.