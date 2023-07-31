30 иностранцев развернули на Нарвском погранпункте – их вернули в Россию
За выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 30 иностранцев. А также одного гражданина России уличили в нарушении визовых правил. Он был оштрафован, ему выдали предписание покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
Из 30 иностранцев, которые не смогли въехать в Эстонию, четырнадцать были из Украины и России, десять – из Молдовы, двое – из Кореи, по одному – из Киргизии, Израиля, Руанды и Колумбии. Наиболее частыми причинами задержания оказались отсутствие документов на въезд, неясные показания о цели поездки или пограничники в ходе беседы выясняли, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.
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