Футбольный клуб „Нымме Калью“ расторг контракт с футболистом, который подрался с фанатом нарвского „Транса“

На прошлой неделе клуб сообщил о том, что приостановил сотрудничество с нападающим Александром Волковым (28 лет) и отстранил его от тренировок.

В понедельник клуб объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с нападающим Александром Волковым по соглашению сторон.

Во время матча между „Флорой“ и нарвским „Трансом“ (23 июля) нападающий команды „Нымме Калью“, наблюдавший за матчем на трибуне, подрался с болельщиком нарвской команды.

Инцидент произошел на 38-й минуте игры, когда „Флора“ проигрывала „Трансу“ со счетом 0:3. Камера, транслировавшая матч, зафиксировала то, как Александр Волков, наблюдающий за игрой в качестве зрителя, и болельщик нарвского клуба обменялись кулачными ударами.

В результате инцидента Волков был вынужден покинуть стадион в сопровождении охранников.

„У нас нулевая толерантность к таким вещам. Спортсмен должен быть примером для молодежи. Если честно, мы в шоке были. Очень глупо, очень непрофессионально, неприемлемо такие вещи делать. Он же все-таки профессиональный футболист и спортсмен“, — прокомментировал для Rus.ERR президент „Нымме Калью“ Куно Техва.

Уроженец Ида-Вирумаа начал свою футбольную карьеру в Силламяэ и перешел в „Нымме Калью“ в 2018 году. В текущем сезоне появился на поле 20 раз (из них 13 в стартовом составе), забил 4 мяча.

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