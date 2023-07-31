Российский фашистский режим, сеявший смерть гораздо дольше, чем нацисты, до сих пор наслаждается безнаказанностью

Если вы путешествуете по южной части Польши, стоит выделить время на посещение мемориала, посвященного самому страшному концентрационному лагерю нацистской Германии - Освенциму. Экскурсия длится около трех с половиной часов и рассказывает об ужасах этого лагеря смерти. В Освенциме было казнено в газовых камерах или погибло не менее 1,1 млн. человек, из них 960 тыс. евреев. Заключенные доставлялись туда со всей Европы, в том числе из Эстонии (из Нарвы и Вильянди). С мая 1944 г. прибывающие поезда доставляли заключенных прямо в газовые камеры.

Ежегодно через музей Освенцима проходит около 2 млн. человек со всего мира. Во время этой экскурсии я также задумался о том, насколько однобоко отражение истории. Преступления нацистской Германии знакомы нам всем. Осуждение — это самое малое, что ты чувствуешь в этой ситуации.

Но.

Российский фашистский режим, сеявший смерть гораздо дольше, чем нацисты, и делающий это по сей день, до сих пор наслаждается безнаказанностью. В России нет ни одного мемориала или музея, подобного Освенциму, который хотя бы приоткрывал завесу, скрывающую сталинский террор. Вместо этого в России ведется кропотливая работа по уничтожению памяти о терроре. Именно такое закрывание глаз на преступления России привело к новой катастрофе в Европе - войне и геноциду в Украине.

Полностью пост (на эстонском языке) ниже.