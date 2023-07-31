Власти Чехии отказали российской теннисистке во въезде в страну для участия в турнире

„Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на Открытом чемпионате США“, — написала Павлюченкова.

Перед этим спортсменка репостнула заявление WTA, в котором говорилось, что власти Чехии отказали некоторым спортсменам во въезде в страну, несмотря на то, что ассоциация допустила их до участия в турнире в нейтральном статусе.

Накануне пресс-служба МВД Чехии сообщила, что в страну не пустили российскую теннисистку. Имя спортсменки в сообщении ведомства не называлось.

В свою очередь директор турнира Мирослав Малы сообщил, что организаторы проинформировали остальных теннисисток с российским и белорусским гражданствами о том, что их не допустят до соревнований.

Во второй половине июля российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу, где она должна была сыграть на турнире WTA в Варшаве. 21 июля спортсменка пыталась пересечь границу Польши по шенгенской визе, которую ей выдало представительство Франции, но ей отказали во въезде. МВД Польши в своем пресс-релизе уточнило, что Звонареву не пустили в страну из соображений безопасности, поскольку спортсменка числится в списке лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно.

В конце июня правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в любых соревнованиях, проходящих на территории страны. Также власти запретили чешским спортсменам выступать в России.

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