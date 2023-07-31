Александр Чаплыгин: Правительство грабит народ ради сверхприбылей банков
Предприниматель Индрек Нейвельт очень изящно сформулировал основной принцип налогообложения: налог всегда должен браться там, где есть что брать. По мнению Нейвельта, повышая налог с оборота и вводя автомобильный налог, правительство Эстонии отказывается следовать этому прекрасному принципу, пытаясь взять там, где брать уже нечего, то есть с и без того обедневшего населения.
По мнению Нейвельта, у нас есть с кого взять дополнительные налоги. Прежде всего это банки, прибыли которых на фоне повышения процентных ставок по кредитам бьют исторические рекорды. Если в прошлом году банки в Эстонии заработали 500 миллионов евро прибыли, то в этом году намерены удвоить этот показатель. Миллиард евро за счет того, что люди стали больше платить по кредитам.
Правительство Литвы обратило внимание на эту несуразность и решило обложить сверхприбыли банков дополнительным налогом в размере 60 %. Это позволит пополнить казну 400 миллионами евро. Цифра, сопоставимая с той, которую в Эстонии планируется получить за счет повышения налога с оборота и введения автомобильного налога. Там заплатят банкиры, у нас за все платит народ.
Более того, правительство Каи Каллас решило предоставить банкам налоговые льготы: авансовый налог на прибыль для них составит всего 18 % против обычных 22 %. При этом нас пытаются убедить, что дело не в непонятной благотворительности, а в том, что банки якобы играют особую роль в экономике Эстонии. Играют, но не ту, о которой говорит правительство: банки у нас грабят народ и страну.
Реальной конкуренции на банковском рынке Эстонии нет: пользуясь своим исключительным положением, банкиры установили на финансовом рынке выгодные для них правила игры. Кредит у нас (если это не ипотека) можно получить под 18–20 % годовых, что в разы больше, чем в большинстве стран еврозоны. При этом проценты по вкладам составляют жалкие 4–5 %, что ниже уровня инфляции.
Итак, банк берет у населения деньги под 4 %, а выдает их под 20 %. Прибыль составляет 500 % – огромная величина, о которой остальные предприятия не могут даже мечтать. При этом накладные расходы у банков минимальны: им не нужно закупать сырье и оборудование, а затраты на персонал после закрытия большинства банковских контор стали минимальными.
Конечно, нехорошо считать деньги в чужих карманах. Но в данном случае речь идет о наших с вами деньгах, которые в результате работают не на развитие экономики, а на карманы весьма ограниченной группы граждан, большинство которых при этом даже не проживает в Эстонии. Всем известно, где сидят хозяева самых крупных в Эстонии Swedbank и SEB.
Ситуация с социальным равенством в Эстонии катастрофическая. А как еще назвать положение, при котором половина совокупного имущества эстонских домохозяйств сосредоточилась в руках всего 5 % населения. Но в случае с банками правительство спонсирует даже не местных олигархов, а скандинавских миллиардеров, для которых Эстония стала просто удобной кормушкой.
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