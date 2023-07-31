Александр Чаплыгин: Правительство грабит народ ради сверхприбылей банков

По мнению Нейвельта, у нас есть с кого взять дополнительные налоги. Прежде всего это банки, прибыли которых на фоне повышения процентных ставок по кредитам бьют исторические рекорды. Если в прошлом году банки в Эстонии заработали 500 миллионов евро прибыли, то в этом году намерены удвоить этот показатель. Миллиард евро за счет того, что люди стали больше платить по кредитам.

Правительство Литвы обратило внимание на эту несуразность и решило обложить сверхприбыли банков дополнительным налогом в размере 60 %. Это позволит пополнить казну 400 миллионами евро. Цифра, сопоставимая с той, которую в Эстонии планируется получить за счет повышения налога с оборота и введения автомобильного налога. Там заплатят банкиры, у нас за все платит народ.

Более того, правительство Каи Каллас решило предоставить банкам налоговые льготы: авансовый налог на прибыль для них составит всего 18 % против обычных 22 %. При этом нас пытаются убедить, что дело не в непонятной благотворительности, а в том, что банки якобы играют особую роль в экономике Эстонии. Играют, но не ту, о которой говорит правительство: банки у нас грабят народ и страну.

Реальной конкуренции на банковском рынке Эстонии нет: пользуясь своим исключительным положением, банкиры установили на финансовом рынке выгодные для них правила игры. Кредит у нас (если это не ипотека) можно получить под 18–20 % годовых, что в разы больше, чем в большинстве стран еврозоны. При этом проценты по вкладам составляют жалкие 4–5 %, что ниже уровня инфляции.

Итак, банк берет у населения деньги под 4 %, а выдает их под 20 %. Прибыль составляет 500 % – огромная величина, о которой остальные предприятия не могут даже мечтать. При этом накладные расходы у банков минимальны: им не нужно закупать сырье и оборудование, а затраты на персонал после закрытия большинства банковских контор стали минимальными.