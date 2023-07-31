Молодой литовец увез из Эстонии главный приз в 2000 евро

Пультинявичюс продемонстрировал невероятную форму, выиграв 8 партий из 9 и проиграв лишь одну - шведскому гроссмейстеру Эрику Блумквисту, который занял в итоге второе место (7,5 очков). Бронза турнира у экс-чемпиона Эстонии Александра Володина, который по дополнительным показателям опередил опытнейшего Михеила Кекелидзе из Грузии (оба набрали по 7 очков).

В турнире приняли участие 78 шахматистов (из них 7 гроссмейстеров) из 13 стран. Главный приз турнира составил 2000 евро.

В рамках того же фестиваля Пультинявичюс стал победителем турнира по быстрым шахматам (6,5 очков из 7 возможных), а вот в турнире по блицу литовец довольствовался бронзой. Победителем там стал 54-летний гроссмейстер Олег Корнеев, представляющий Испанию.

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