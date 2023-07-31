Развлечения на таллиннских пляжах сто лет назад и сегодня. Что изменилось?

Весной 1929 года новое здание было достроено: в его центральной части располагался просторный бальнеологический зал с балконом на 300 человек, оттуда спускались лестницы на пляжный песок, во флигелях располагались купальни и душевые, врачебная, массажная и комната для бритья, почтовая контора. В летний сезон в здании пляжа каждый вечер играл салон-оркестр, а три раза в неделю — военный оркестр. В 1934 году ресторан стал называться Pirita Rannasalong. Ресторан пользовался популярностью, там было успешное кабаре, где выступали и иностранные артисты, а ведущим был знаменитый радиоведущий Феликс Моор. Пирита посещали, чтобы показать последнюю пляжную моду, там проходили выборы королей и мисс пляжа.

Восстановление пляжа Пирита в плановом порядке началось в 1928 году, когда территорию пляжа на 60 лет арендовало учреждение Sanatoorium Kloostrimets. Был организован конкурс на планировку пляжной зоны Пирита, и в 1928 году началось строительство нового пляжного здания, общая плановая вместимость которого составляла 2000 человек.

Чистая вода Пирита и полуторакилометровый песчаный пляж без камней привлекали все больше и больше людей, несмотря на то что окружающая среда была еще не благоустроена и отдыхающим часто приходилось загорать среди мусора. С 1923 года уездная управа Харью начала планировать благоустройство пляжной зоны Пирита: было решено выровнять песчаные холмы и расширить полосу пляжа, построить параллельную пляжу пешеходную дорожку, а лес превратить в парк.

Улучшил сообщение между городом и Пирита книготорговец Густав Пихлакас, запустивший небольшую моторную лодку „Калев“. Так как ни в Таллинне, ни в Пирита для лодки не было нужного причала, для переноса пассажиров на сушу был нанят выносливый рыбак, и владелец лодки Пихлакас купил рыбаку для этой цели большие болотные сапоги.

В первое десятилетие 20-го века Пирита все еще выглядел не слишком привлекательно: по соседству с руинами монастыря на песчаных отмелях у реки примостились старые рыбацкие домишки, по берегам — остовы ржавых морских знаков и море прибивало к ним всевозможный мусор. Сообщение между Таллинном и Пирита осуществляла большая повозка, в которой доставляли горожан и любопытствующих со стороны, желающих посетить развалины монастыря, а на другой берег реки их переправляли на старом пароме.

В 19 веке было не очень принято лежать на песчаном пляже, загорать и купаться в море. Эти удовольствия стали приживаться в Таллинне в начале 20 века. Первым хорошо организованным и популярным пляжем для купания в 1920-х годах стал пляж Пирита.

Конечно, о Пирита также писала пресса, которая информировала читателей о последних горячих новостях, о том, что носят дамы и барышни, что говорят или делают господа. В рекламных проспектах пляж Пирита называли „биржей красивых тел, стройных ног и пленительных форм“.

Пляж Строоми (Штромка). От пастбища до шумного места отдыха

В начале 20 века жители Таллинна открыли для себя и пляжное обаяние пастбища Строоми. В прошлом прибрежный лес был густым, заросшим и чрезмерно влажным, здесь было много родников и заболоченных участков. Близлежащие домохозяйства использовали пляж Строоми как пастбище, а городские извозчики ездили туда купать своих лошадей. Место Строоми получило свое название в честь корчмы Strohm, которая принадлежала старшине Большой гильдии Бенгту Фромхольду Строму и была расположена немного дальше, на углу нынешнего Палдиского шоссе и улицы Пирни.

Мальчишки из предместий давно использовали пляж Строоми как место для купания, но в начале 1920-х годов на пляж Строоми и в лес стало приходить гулять все больше людей. В выходные сюда приезжал на отдых рабочий люд из Таллинна. Посреди леса была поляна с танцевальной площадкой, кое-где между деревьями стояли качели, а на опушке — столики, где продавался квас и еда. Иногда выкатывали и тяжелые бочонки с пивом, а что покрепче продавали тайком, так что люди в приподнятом настроении попадались довольно часто. Жизнь бурлила, из леса доносилась музыка, фотографы делали быстрые снимки, группы пели и шумели, шутили и расслаблялись. Те, кто купался и на других пляжах, с уверенностью утверждали, что вода на пляже Строоми намного чище, чем в Кадриорге и Каларанна.