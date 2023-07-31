Развлечения на таллиннских пляжах сто лет назад и сегодня. Что изменилось?
У пляжей Таллинна увлекательная история, сведения о которой можно найти в архивах Таллиннского городского музея. Историю пляжной культуры изучал старший хранитель Таллиннского городского музея Тоомас Абилине: по собранным им материалам можно получить хорошее представление об истории таллиннских пляжей.
В 19 веке было не очень принято лежать на песчаном пляже, загорать и купаться в море. Эти удовольствия стали приживаться в Таллинне в начале 20 века. Первым хорошо организованным и популярным пляжем для купания в 1920-х годах стал пляж Пирита.
Пляж Пирита. „Биржа красивых тел, стройных ног и пленительных форм“
В первое десятилетие 20-го века Пирита все еще выглядел не слишком привлекательно: по соседству с руинами монастыря на песчаных отмелях у реки примостились старые рыбацкие домишки, по берегам — остовы ржавых морских знаков и море прибивало к ним всевозможный мусор. Сообщение между Таллинном и Пирита осуществляла большая повозка, в которой доставляли горожан и любопытствующих со стороны, желающих посетить развалины монастыря, а на другой берег реки их переправляли на старом пароме.
Улучшил сообщение между городом и Пирита книготорговец Густав Пихлакас, запустивший небольшую моторную лодку „Калев“. Так как ни в Таллинне, ни в Пирита для лодки не было нужного причала, для переноса пассажиров на сушу был нанят выносливый рыбак, и владелец лодки Пихлакас купил рыбаку для этой цели большие болотные сапоги.
Чистая вода Пирита и полуторакилометровый песчаный пляж без камней привлекали все больше и больше людей, несмотря на то что окружающая среда была еще не благоустроена и отдыхающим часто приходилось загорать среди мусора. С 1923 года уездная управа Харью начала планировать благоустройство пляжной зоны Пирита: было решено выровнять песчаные холмы и расширить полосу пляжа, построить параллельную пляжу пешеходную дорожку, а лес превратить в парк.
Восстановление пляжа Пирита в плановом порядке началось в 1928 году, когда территорию пляжа на 60 лет арендовало учреждение Sanatoorium Kloostrimets. Был организован конкурс на планировку пляжной зоны Пирита, и в 1928 году началось строительство нового пляжного здания, общая плановая вместимость которого составляла 2000 человек.
Весной 1929 года новое здание было достроено: в его центральной части располагался просторный бальнеологический зал с балконом на 300 человек, оттуда спускались лестницы на пляжный песок, во флигелях располагались купальни и душевые, врачебная, массажная и комната для бритья, почтовая контора. В летний сезон в здании пляжа каждый вечер играл салон-оркестр, а три раза в неделю — военный оркестр. В 1934 году ресторан стал называться Pirita Rannasalong. Ресторан пользовался популярностью, там было успешное кабаре, где выступали и иностранные артисты, а ведущим был знаменитый радиоведущий Феликс Моор. Пирита посещали, чтобы показать последнюю пляжную моду, там проходили выборы королей и мисс пляжа.
Конечно, о Пирита также писала пресса, которая информировала читателей о последних горячих новостях, о том, что носят дамы и барышни, что говорят или делают господа. В рекламных проспектах пляж Пирита называли „биржей красивых тел, стройных ног и пленительных форм“.
Пляж Строоми (Штромка). От пастбища до шумного места отдыха
В начале 20 века жители Таллинна открыли для себя и пляжное обаяние пастбища Строоми. В прошлом прибрежный лес был густым, заросшим и чрезмерно влажным, здесь было много родников и заболоченных участков. Близлежащие домохозяйства использовали пляж Строоми как пастбище, а городские извозчики ездили туда купать своих лошадей. Место Строоми получило свое название в честь корчмы Strohm, которая принадлежала старшине Большой гильдии Бенгту Фромхольду Строму и была расположена немного дальше, на углу нынешнего Палдиского шоссе и улицы Пирни.
Мальчишки из предместий давно использовали пляж Строоми как место для купания, но в начале 1920-х годов на пляж Строоми и в лес стало приходить гулять все больше людей. В выходные сюда приезжал на отдых рабочий люд из Таллинна. Посреди леса была поляна с танцевальной площадкой, кое-где между деревьями стояли качели, а на опушке — столики, где продавался квас и еда. Иногда выкатывали и тяжелые бочонки с пивом, а что покрепче продавали тайком, так что люди в приподнятом настроении попадались довольно часто. Жизнь бурлила, из леса доносилась музыка, фотографы делали быстрые снимки, группы пели и шумели, шутили и расслаблялись. Те, кто купался и на других пляжах, с уверенностью утверждали, что вода на пляже Строоми намного чище, чем в Кадриорге и Каларанна.
В 1935 году был проведен архитектурный конкурс на планировку пляжной зоны, в котором победил проект Антона Соанса, и его сразу же начали претворять в жизнь. Летом 1935 года было завершено строительство первого флигеля и здания береговой охраны. В 1936 году была построена центральная часть курзала с двухэтажным корпусом буфетного зала, а также сооружены раздевалки и кабинки, купальные мостки и качели. В 1937 году было завершено второе крыло пляжного здания, в 1938 году добавился музыкальный павильон, в котором мог разместиться оркестр из 20 человек. Кроме прочего, на пляже было шесть торговых киосков, фонтан и туалетные комнаты. Однако самым привлекательным зданием был двухэтажный буфетный зал с оркестром, играющим в кафе на верхнем этаже.
Жители Нымме тоже ездили на Строоми, им негде было купаться. В эпоху первой Эстонской Республики были построены пруды и бассейны под Мустамяэ, но моря они отдыхающим не заменили.
Менее известные места для купания в Каламая, Копли и на Пальяссааре
В 1920–1930-е годы люди ходили купаться и на оконечность полуострова Копли, и на Пальяссааре. На Пальяссааре был знаменитый пляж Виру Лийва, а в конце улицы Сюста в Копли – пляж организации Noored Kotkad. Свой крошечный пляж был и у жителей Каламая.
В конце улицы Вана-Каламая, рядом с Батарейной тюрьмой, под горкой Шмидта были раздевалки и пункт проката лодок. На них часто ездили к развалинам батареи, остававшимся тогда в море за Горхоллом, и обратно. С этой же стороны находился и так называемый теплый бассейн, в котором можно было купаться ранней весной и поздней осенью. Теплая вода электростанции через него вытекала прямо в море, и это позволяло купаться даже в холодную погоду.
Мужчины предместья Каламая пропагандировали и плавание на длинные дистанции, доплывая до судов, стоявших на рейде, или до самого Пирита.
Дополнительные материалы об истории Таллинна и пляжах можно найти в блоге Таллиннского городского музея.
Таллиннская пляжная жизнь сегодня
Открытость города морю уже много лет имеет большое значение для Таллинна, ведь чтобы предоставить людям приятное городское пространство с возможностями для отдыха, важны не только зеленые зоны, но и синие зоны. Согласно долгосрочной стратегии „Таллинн 2035“, море должно хорошо ощущаться в городе, а различные пляжные зоны и небольшие гавани призваны стать любимыми местами отдыха горожан и гостей города.
Море станет открытым и беспрепятственно достижимым, доступным по многим улицам и дорожкам. Район таллиннского залива увлекателен: зоны с интересным городским пространством, выдающейся архитектурой и гаванями предлагают незабываемые впечатления.
В последние годы у моря создаются все лучшие и лучшие возможности для проведения досуга. Также были построены пляжные зоны отдыха, например, Инглиранд, набережная Рейди теэ и набережная Каларанна – все они очень хорошо приняты горожанами и в летнее время пользуются большой популярностью.
Набережная Каларанна является частью длинной набережной Таллинна, открывающей город морю и жителям прибрежных районов. В части променада, открытой в прошлом году, есть и детская площадка, и городской пляж. Цель постепенно расширяющегося пляжного променада – соединить городские пляжи и населенные пункты с минимальными промежутками, предложить горожанам хорошее общественное пространство и различные занятия.
Таллинн постоянно инвестирует в создание возможностей не только для солнечных ванн и купания, но и для активных занятий – например, променады для прогулок, открытые тренажерные залы и игровые площадки.
Таллинн постепенно открывает побережье, и если благодаря проекту „Зеленый след“ в этом году, году Зеленой столицы, будет благоустроена и территория вокруг Горхолла, люди смогут непрерывно пройти вдоль моря от Ноблесснера до Меривялья.
Изменения береговой линии с начала 19 века до наших дней
По словам Тоомаса Абилине, причины, по которым люди приходят на пляж, все те же, что и в старые времена: в жаркие летние дни они всегда хотят убежать от городского шума, расслабиться и насладиться свежестью, которую предлагает прохладная вода и пляжный бриз. „Но, конечно, вместе с развитием города изменились и места, где можно насладиться пляжными удовольствиями, и их популярность, – говорит Абилине. – Например, в начале 19 века купальня, основанная мясником Иоганном Крауспом, располагалась недалеко от Больших морских ворот, примерно на месте нынешнего Горхолла. Там были небольшие купальные домики, где купальщик мог раздеться и погрузиться в воду“.
Интересный факт, который объединяет два столетия, заключается в том, что вскоре рядом с Горхоллом при поддержке Зеленой столицы будет создано новое место для купания – общинная баня Логи и зона для зимнего купания.
„Из-за загрязнения гавани в царское время отдыхающие перебрались от Больших морских ворот дальше в сторону Кадриорга, и вскоре наступили золотые дни Кадриорга как первого морского курорта Российской империи, – продолжает Тоомас Абилине историю таллиннских пляжей. – Слава Купального салона Кадриорга в то время распространялась далеко за пределы Эстляндской губернии, и его посещали даже представители высшего сословия из Петербурга“.
В конце 19 века район Кадриорга стал более урбанизированным и морская вода начала загрязняться, и после Первой мировой войны больше интереса стал вызывать песчаный пляж Пирита. Вошло в моду купание скорее для развлечения, чем для лечения, и вместо старомодных купальных заведений стали набирать популярность песчаные пляжи вдали от центра города.
Пляж Пирита был на пике популярности в 1930-е годы, но в послевоенные годы он стал для таллиннцев уже маловат. Когда в 1950-х годах вода залива Копли была загрязнена и пляж Строоми использовать для купания стало больше нельзя, в начале 1960-х годов любимым у горожан стал пляж Клоогаранд, расположенный в 30 км от Таллинна.
На пляжах могло бы быть больше организованных занятий
Абилине также отмечает, что в 1920-е годы, в отличие от сегодняшнего дня, пляжи для купания предлагали более организованные занятия, часто можно было услышать живую музыку, там танцевали, пляжные рестораны были на высоком уровне, люди приходили туда в парадной одежде, проводились культурные или развлекательные мероприятия.
„Пляж для купания в Пирита был широко известен в 1930-х годах как часть летней и рекреационной зоны Пирита, где гостям предлагались и просветительские развлечения. Их приглашали посетить руины монастыря Пирита, там работал небольшой частный музей, планировалось создать музей под открытым небом Клоостриметса вместе с ботаническим и зоологическим садом, а также парком развлечений Pirita Tivoli. К сожалению, реализовать эти планы не удалось“, – говорит он.
По словам Абилине, у тех дней мы можем кое-чему научиться: „Пляж в дополнение к купанию мог бы предлагать больше просветительной деятельности, – хотел бы Тоомас Абилине. – На пляже не должно быть недостатка в выставках, посвященных истории региона, а рядом должна проходить природная учебная тропа, более разнообразные возможности для занятий спортом, могут проводиться концерты хорошей музыки и представления под открытым небом“.
Источники:
Тоомас Абилине. Альбин Струцкин — „Сердце и душа Пирита“.
Ану Ярс. Век купания. 2013
Роберт Нерман. Статьи об истории Пельгулинна, Копли и Пирита
Tallinn.ee
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