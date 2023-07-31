Жеребьевка 1/16 финала Кубка Эстонии по футболу: в борьбу вступают „Флора“, „Левадия“, „Пайде“ и нарвский „Транс“

Уже на стадии 1/16 финала между собой могут сыграть две команды из высшей лиги. Таллиннская „Флора“ сыграет с победителем пары „Вапрус“ Пярну - „Альянс Ида-Вирумаа“.

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