Жеребьевка 1/16 финала Кубка Эстонии по футболу: в борьбу вступают „Флора“, „Левадия“, „Пайде“ и нарвский „Транс“
В пятницу состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Эстонии по футболу, где „Флора“, „Левадия“, „Пайде“ и нарвский „Транс“ узнали своих соперников.
Уже на стадии 1/16 финала между собой могут сыграть две команды из высшей лиги. Таллиннская „Флора“ сыграет с победителем пары „Вапрус“ Пярну - „Альянс Ида-Вирумаа“.
Остальные команды высшей лиги сыграют с представителями низших дивизионов.
Результаты жеребьевка 1/16 финала;
„Флора“ – победитель пары „Вапрус“ - „Ида-Вирумаа Альянс“
„Флора U21“ – „Легион II“
Победитель пары „Нымме Калью“ - „Уласабат“ – победитель пары „Вайз“ - „Тулевик“
Победитель пары „Нымме Юнайтед“ - „Пираая“ – „Эстон Вилла“
Победитель пары „Таллиннские гориллы“ - „Табасалу“ – „Пайде“
Победитель пары „Максатранспорт“ - „Лоо“ – победитель пары „Рапламаа“ - „Ляэнемаа“
ФК „Таллинн“ – победитель пары „Кохвиле“ - „Виймси“
„Транс“ – победитель пары „Румори Кальчо“ - „Зенит“
„Запоос“ – „Калев“
„Калев“ (Тарту) – „Левадия“
Победитель пары „Тим Хелм“ (Тарту) - ФК „Пярну“ – „Калев U21“
„Курессааре“ – „Козе“
„Элва“ – „Тервис“
„Посейдон“ – победитель пары „Вигри“ (Арукюла) - „Флора IV“
Победитель пары „Олимпик Олибет“ - „Румори Кальчо II“ – „Харью“
Победитель пары „Легион“ - „Феникс и Ноова“ – „Таммека“
Действующим обладателем кубка является нарвский „Транс“.
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