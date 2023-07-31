ЧВК Вагнера остановила „на неопределенный срок“ вербовку наемников. Пригожин: определяемся со следующими задачами „во имя величия России“

В связанном с группировкой телеграм-канале Grey Zone также появился комментарий основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он заявил, что „время открытия центров по набору пока не определено“.

По словам Пригожина, в настоящее время ЧВК продолжает свою деятельность только в Африке и в подготовительных центрах в Беларуси. „Сегодня мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все более и более отчетливо прорисовывается. Безусловно, это задачи, которые будут совершаться во имя величия России“, — сказал он.

В начале июля ЧВК Вагнера уже объявляла о приостановке на один месяц набора наемников из-за временного неучастия в войне в Украине и переезда в Беларусь.

После вооруженного мятежа ЧВК Вагнера основатель военной компании Евгений Пригожин договорился с российскими и белорусскими властями, что „уйдет“ в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля Минобороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании „ВоенТВ“, в котором говорилось об „учебных местах“ в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК. Член „совета командиров“ ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

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