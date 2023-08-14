Признак старения общества: растущее количество падений пожилых людей

С каждым годом все чаще скорую помощь вызывают к упавшим людям преклонного возраста. В 2021 году помощь потребовалась 1383 пожилым людям, в 2022 году было зарегистрировано 1532 случая падения пожилых. За последние шесть месяцев для оказания помощи старикам в возрасте 80 лет и старше Таллиннскую скорую помощь вызывали 830 раз.