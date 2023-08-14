Новости Эстонии
14.08.2023, 07:55

Признак старения общества: растущее количество падений пожилых людей

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Обычное падение может надолго уложить пожилого человека в постель.
Обычное падение может надолго уложить пожилого человека в постель.
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

Наибольшую озабоченность вызывают одинокие пожилые люди, которые в случае падения не могут самостоятельно вызвать скорую помощь и у которых нет родственников, которые поддерживают с ними связь, пишет издание Eesti Päevaleht.

С каждым годом все чаще скорую помощь вызывают к упавшим людям преклонного возраста. В 2021 году помощь потребовалась 1383 пожилым людям, в 2022 году было зарегистрировано 1532 случая падения пожилых. За последние шесть месяцев для оказания помощи старикам в возрасте 80 лет и старше Таллиннскую скорую помощь вызывали 830 раз.

В этом году в Эстонии Спасательный департамент пришел на помощь 470 людям старше 65 лет и 404 людям более старшего возраста.

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