„Если ты не идешь получать паспорт РФ, то солдаты при тебе рвут твой украинский паспорт“ Замгородского головы, побывший в плену у россиян, рассказал, что происходит в районе атомной станции

В начале войны вы попали в плен, но застали первые недели оккупации. Что тогда происходило в городе?

За четыре дня до входа российских войск мирное население перекрывало доступ к городу. Мы следили и просили россиян, чтобы не было оружия, не было провокаций. На митинги выходило до половины города, старались убедить российские войска не заходить в населенный пункт. В итоге, когда в соседнем селе на таком же митинге полетела граната и пострадал протестующий, выстроилась колонна из танков с оружием, мы понимали, что мирное население подводить под танки с угрозой расстрела нельзя. Русские зашли в город, простояв около 5–6 часов колонной, и атаковали через промзону атомную станцию.

Я так понимаю, множество сотрудников АЭС оставались в городе на тот момент?

Да, на тот момент оставалось большинство в городе. Успело выехать до оккупации, по нашим оценкам, 5–7%.

И тогда же начались первые репрессии со стороны россиян? То есть тех людей, которые протестовали, выслеживали и репрессировали?

Первую неделю россияне не входили в город, захватили станцию и таким образом сосуществовали. Даже работал городской исполком под флагом Украины. Мы организовывали гуманитарные процессы. Нам удалось организовать эвакуацию населения по согласованному на то время „зелёному коридору“. Примерно через две недели заехали службы, которые называли себя „военной администрацией“. Их интересовал перевод мирного населения и экономики на рельсы РФ. После этого примерно начались первые провокации, попытки склонять как руководителей органов местного самоуправления, так и активистов к послушанию и сотрудничеству. И дальше это прекратилось в полугодовую эпопею непрерывных пыток, репрессий под флагом фильтрации.

А сколько человек попали под такие действия?

Ориентировочно, думаю, не менее 2000 человек прошли через подвалы.

И тут уместно сказать, что и вы там были.