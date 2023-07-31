ВИДЕО | Российская фигуристка, переехавшая в Мексику, живет на улице(2)
В жизни бывшей российской фигуристки Елены Гуляковой произошел печальный поворот.
Россиянка, переехавшая в Мексику по работе в начале 2000-х, живет на улицах Тепатитлана.
Елена Гулякова входила в состав сборной России по фигурному катанию перед Олимпиадой в Нагано, но в последний момент было решено, что на соревнования она не поедет. Гулякова вместе с мужем Николаем Суетовым перебралась в Мексику. Елена и Николай стали работать в Монтеррее, а позднее их также привлекли к работе в Мексиканской федерации фигурного катания и зимних видов спорта для подготовки спортсменов к Олимпиаде 2006 года. Воспитанницы Елены выступали на международных соревнованиях.
В 2005 году супругам даже предоставили мексиканское гражданство. Но с этого момента всё в жизни фигуристки стало рушиться. В результате чего от Елены ушёл муж, и на фоне всего этого ее психологическое здоровье ухудшилось.
В 2013 году власти штата Нуэво-Леона предложили бывшей фигуристке помощь и предоставили ей место в психиатрической больнице. Воспользовалась ли Гулякова этой возможностью или нет, не известно, но спустя три года ее задержали за акт вандализма, и на этот раз она попала в одну из самых опасных тюрем Мексики Топо-Чико.
Елена находилась там в психиатрическом отделении. Адвокат спортсменки пытался отправить фигуристку на родину и хотел обратиться в российское консульство.
Несколько лет о фигуристке никто ничего не слышал, пока в 2023 году видео с ее участием не оказалось в социальных сетях.
Женщина перебралась в другой город и живет теперь на улицах Тепатитлана, что в 700 км от Монтеррея. За прошедшие годы внешний вид фигуристки заметно ухудшился. На видео Гулякова запечатлена вместе с тележкой из супермаркета, где сложены все её вещи. Её состояние вызвало сочувствие у многих местных жителей. Говорят, что бывшая спортсменка всегда отказывается от общения с людьми, несмотря на владение испанским и английским языками.
После появления ролика в Мексике снова заговорили о возвращении Гуляковой в Россию. Но все предыдущие попытки найти родственников или близких людей, кто бы принял ее на родине, не увенчались успехом. Вероятность удачного исхода на этот раз еще меньше.
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