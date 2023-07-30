ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (522-й день) | Москву атаковали беспилотники - Зеленский заявил, что война возвращается на территорию РФ
Подводим итоги 522-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее - на основании онлайна „Медузы“.
Москву второй раз за неделю атаковали беспилотники. Повреждения получили две башни в Москва-сити, один человек пострадал. Подробнее об атаке можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
В результате ракетного удара по городу Сумы два человека погибли и 20 человек пострадали. По последним данным, два человека погибли и 20 человек пострадали из-за ракетного удара по Сумам, сообщает городской совет. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Российские войска вечером 29 июля нанесли ракетный удар по четырехэтажному зданию учебного заведения в Сумах, сообщили в МВД Украины. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Как уточняет „Страна“, удар нанесли по профессионально-техническому училищу. По данным городских властей, повреждены и разрушены учебные корпуса и два общежития. В Государственной службе по ЧС Украины сообщили, что из-за ракетного удара по Сумам в учебном заведении произошел пожар. Около трех ночи 30 июля пожар, охвативший большую часть здания, ликвидировали. По данным властей Сум, 13 человек переселили во временные места проживания.
Минобороны РФ заявило, что 25 украинских беспилотников атаковали Крым. По утверждению ведомства, все дроны уничтожены. Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 30 июля украинские войска запустили 25 беспилотников самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. По данным российского ведомства, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников. Еще девять дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы и летательные аппараты, „не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут“. По заявлению российской стороны, пострадавших и разрушений нет.
Папа римский призвал Россию вернуться в зерновую сделку. Папа римский Франциск призвал власти России возобновить зерновую сделку, в рамках которой Украина могла экспортировать зерно из черноморских портов, несмотря на войну. „Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна… Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности“, — сказал понтифик после воскресной проповеди (цитата по ТАСС). Обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра, папа римский сказал, что „крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, поднимается к небу“, пишет Reuters.
В Чехии заблокировали счета и арестовали имущество бизнесмена Владимира Евтушенкова. Власти Чехии заблокировали счета и имущество российского миллиардера Владимира Евтушенкова, сообщает Чешское телевидение. Среди заблокированных активов Евтушенкова — пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах, где раньше часто отдыхали российские политики, артисты и бизнесмены, отмечает телеканал. Сейчас отель работает в ограниченном режиме — не принимает новые брони, но обслуживает гостей. По данным телеканала, общая стоимость имущества семьи Евтушенковых в курортном городе превышает 500 миллионов чешских крон (более 20 миллионов долларов США). Арестованное имущество журналисты оценили в 100 миллионов крон (4,6 миллиона долларов). Владимир Евтушенков и его сын Феликс попали в санкционные списки Чехии в июне за „систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины“.
Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия использует ядерное оружие в случае успеха украинского наступления. В посте с поздравлением с днем ВМФ он отметил, что российские военные прямо сейчас „предотвращают мировой конфликт“. „Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется“, — написал Медведев в телеграме.
В Брянской области под обстрел попал свинокомплекс. Ранения получили три человека. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории свиноводческого комплекса в Климовском районе. По его словам, в результате обстрела пострадали две женщины и один мужчина. Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. „На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы“, — добавил губернатор.
Владимир Зеленский заявил, что „война возвращается на территорию России“. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения по итогам 522-го дня войны заявил, что российские военные „потерпели банкротство на поле боя“, а война приходит на территорию РФ. „Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая „специальная военная операция“, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России — в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс“, — заявил Зеленский, комментируя подготовку украинской энергетики к зиме.
Украина со следующей недели начнет переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности“, — заявил Ермак, добавив, что речь о двустороннем документе. По словам Ермака, гарантии представляют собой „конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать российскую агрессию в будущем“.