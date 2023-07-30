ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (522-й день) | Москву атаковали беспилотники - Зеленский заявил, что война возвращается на территорию РФ

В результате ракетного удара по городу Сумы два человека погибли и 20 человек пострадали. По последним данным, два человека погибли и 20 человек пострадали из-за ракетного удара по Сумам, сообщает городской совет. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Российские войска вечером 29 июля нанесли ракетный удар по четырехэтажному зданию учебного заведения в Сумах, сообщили в МВД Украины. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Как уточняет „Страна“, удар нанесли по профессионально-техническому училищу. По данным городских властей, повреждены и разрушены учебные корпуса и два общежития. В Государственной службе по ЧС Украины сообщили, что из-за ракетного удара по Сумам в учебном заведении произошел пожар. Около трех ночи 30 июля пожар, охвативший большую часть здания, ликвидировали. По данным властей Сум, 13 человек переселили во временные места проживания.