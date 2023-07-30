Дроны в „Москва-Сити“: откуда и как обстреляли центр российской столицы?

Судя по кадрам, снятым на месте падения беспилотников в деловом квартале российской столицы, как минимум, один из дронов прилетел в „Москва-Сити“ с юго-западного направления (правда, возможные варианты его траектории все равно находятся в довольно большом секторе).

Во время одного из предыдущих налетов дронов на Москву три из них взорвались также на юго-западе — на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве.

Пока не установлен тип и класс взорвавшихся дронов, судить об их дальности сложно. Нередко для ударов по территории России используются беспилотники, способные пролететь сотни километров.

Если это действительно были украинские беспилотники (Киев традиционно не подтверждает причастность к этим ударам), то их могли либо запустить из Украины, либо откуда-то с территории России.

Оба этих варианта не очень хороши для России.

Если дрон способен перелететь через линию фронта, преодолеть сотни километров над территорией страны и благополучно добраться до центра Москвы, то это говорит о больших проблемах в российской противовоздушной обороне.

С другой стороны, если же довольно крупный аппарат можно собрать, оснастить взрывчаткой и запустить в самой России, то это значит, что российские силовые ведомства не контролируют обстановку в государстве, а, возможно, и границу — не исключено, что какие-то компоненты этих аппаратов ввезли из-за рубежа.

Минобороны утверждает, что в этот раз беспилотников было три, и один из них удалось сбить в Подмосковье.

Борьба с такими аппаратами осложняется тем, что они обычно летят на сравнительно небольшой высоте и плохо видны на экранах радаров.

Кроме того, с небольшими БПЛА лучше бороться системами ближнего радиуса действия. Однако из-за того, что они эффективны лишь на небольшом участке, их обычно размещают ближе к потенциальным мишеням противника — ведь чем дальше от них, тем больше таких систем потребуется чтобы „закрыть“ все направления, с которых может прилететь беспилотник.