Что будет осенью? Как подготовиться к сокращению и кого оно ждет(17)
После нескольких месяцев оптимизма, на протяжении которых безработица в стране уменьшалась, снова стали появляться новости от том, что то одно, то другое крупное предприятие сокращает своих работников. Какие сектора экономики в зоне риска, что ждет рынок труда в ближайшее время и что делать, если вас сократили либо собираются сократить – узнала „МК-Эстония“.
В конце июня стало известно, что лесопромышленная компания Stora Enso планирует сократить 100 человек. До этого о масштабных для предприятия сокращениях заявляли в Saaremaa Lihatööstus. Там из нынешних 137 работников за следующие два месяца сократят почти половину – 69 человек. Еще в мае о коллективных сокращениях объявляли в Tallink и Express Post, где без работы останутся около 300 и 450 человек соответственно. Таким образом, зарегистрированная безработица в Эстонии растет.
Осенью безработица растет
По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Анники Коппель, в первом полугодии текущего года 60 организаций подали уведомления о коллективных сокращениях, и было сокращено 2000 рабочих мест. В июне было подано 7 уведомлений, по которым планируется сократить около 300 должностей. Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2022 год из-за коллективных сокращений не стало 1308 рабочих мест.
„Помимо коллективных сокращений – не все сокращения являются коллективными, и о таких не нужно нам сообщать – мы видим, как изменилось количество людей, которых сократили с последнего места работы, – комментирует Коппель. – Если до пандемии коронавируса количество вставших на учет и сокращенных составляло около 12–14% в месяц, то на пике коронакризиса весной 2020 года их было 33%. А в этом году – 15–16% новых безработных в месяц. То есть рост заметен, но он пока не такой большой. Однако весной прошлого года этот показатель составлял всего 8–9%. Таким образом, можно сказать, что сокращений становится больше“.
Крупнейшими фирмами, которые заявили в этом году о коллективных сокращениях, стали Hansaliin (Tallink), а также Express Post. Представитель Кассы по безработице отмечает, что во время коронакризиса было очень четко видно, что сокращения идут в сфере обслуживания, а в этом году среди потерявших работу техники, операторы оборудования, то есть должности в обрабатывающей промышленности.
„20-летний опыт Кассы по безработице показывает, что безработица начинает расти с осени. Пока нет оснований думать, что в этом году должно быть иначе, – отмечает Анника Коппель. – Те компании, которые планируют расширяться, которые могут это сделать в сегодняшних условиях, в будущем будут жить лучше – сегодня можно найти хороших сотрудников и заложить фундамент на будущее. Но вопрос, есть ли такие компании и есть ли у них смелость и деньги“.
С точки зрения будущего, по словам представителя Кассы по безработице, беспокойство вызывает способность людей справляться с жилищными кредитами, ценами на продукты и т. д.
„До сих пор рынок труда был в хорошем состоянии, он держался, но нам определенно в экономике нужно больше позитивных сигналов и действий. Рынок труда сам по себе не может удержать экономику на плаву в условиях инфляционного шторма и в то же время закредитованности“, – добавляет Коппель.
Ищи работу летом
Если вы трудитесь в сфере, над работниками которой висит риск сокращения, то важно подготовиться к этому моменту, чтобы сам факт потери работы не стал неожиданностью. Ну а если сокращение уже произошло, нужно правильно оценить ситуацию, чтобы выйти из нее с наименьшими потерями.
„Прежде всего, стоит похвалить людей за то, что они ищут работу летом – это очень хорошо. Люди часто думают, что летом они отдохнут, а осенью начнут искать работу. Это не лучшая идея, потому что поиск работы, подача резюме требуют зачастую больше времени, чем кажется на первый взгляд“, – отмечает Анника Коппель.
Она предупреждает, что, поскольку количество предложений о работе в этом году также уменьшилось (причем значительно по сравнению с предыдущими двумя годами), люди должны достаточно активно искать работу и летом.
„Беспокоит то, что устройство на работу происходит быстро, но и новые безработные появляются так же быстро, особенно летом. Безработица в июне увеличилась, и это показатель, который нужно иметь в виду – в основном летом безработица снижается благодаря сезонной работе. Чем больше снижается безработица летом, тем лучше мы можем войти в осень – ведь осенью безработица начинает расти“, – объясняет Коппель.
Обучение – только нужному
Так кому же стоит уже сегодня задуматься о курсах, чтобы быстрее трудоустроиться в другой области, или о поиске новой работы? И кто может рассчитывать на помощь от Кассы по безработице?
„Человеку, который потерял работу и хочет работать, вероятно, не очень поможет знание о том, что, по статистике, ему должно быть легче найти работу. Каждый человек, который хочет работать, должен уметь это делать, – констатирует пресс-секретарь Кассы по безработице. – Конечно, полезно, если у человека есть несколько разных профессий и навыков. Прямо сейчас даже те люди, которые работают, могут подумать о том, чтобы осенью поучиться чему-то новому. Уже идет набор в учебные заведения, поэтому стоит рассмотреть возможности изучения интересующей вас профессии“.
Барометр трудовой занятости, который регулярно обновляют, показывает, где наблюдается избыток рабочей силы, а где – ее нехватка. Например, сейчас остро не хватает логопедов, врачей-специалистов, педагогов и работников по уходу.
„Помимо направления на курсы, Касса по безработице поддерживает как безработных, так и работающих людей в их обучении по программе повышения квалификации – мы оплачиваем повышение квалификации по тем дисциплинам, где, согласно исследованиям OSKA, в будущем потребуется рабочая сила. За последние три с половиной года, с января 2020 года по июнь этого года, на обучение по программе повышения квалификации пошли порядка 3800 человек“, – говорит Коппель.
Безработный, по словам представителя Кассы по безработице, может участвовать в обучении для рынка труда, если у него нет профессиональных навыков или он нуждается в их совершенствовании, если у него недостаточные знания эстонского языка или цифровых навыков.
„Если консультация показывает, что получение новой работы требует улучшения знаний или навыков или приобретения новых, человек проходит обучение через Кассу по безработице. Необходимость обучения анализирует соискатель совместно с консультантом. Она основана как на желании человека работать, так и на ситуации на рынке труда. Например, если человек хочет обучиться бьюти-услугам с помощью Кассы по безработице, он не может пройти это обучение через нас, потому что на рынке труда работников бьюти-услуг достаточно“, – поясняет Анника Коппель.
Она говорит, что Касса по безработице финансирует только те курсы, на которых приобретают профессиональные или иные навыки, необходимые для устройства на работу или продолжения работы и согласованные с консультантом по безработице. В их число входят только такие курсы эстонского языка, которые готовят к сдаче языкового экзамена (уровни A2, B1, B2, C1) или на которых приобретаются языковые навыки уровня A1.
Безработица растет
По состоянию на 2 июля, на учете в Кассе по безработице стоял 50 131 человек – почти на 650 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,4% до 7,5%, пишет ERR.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа – 12,3%. Общее количество нетрудоустроенных в этом уезде составляет 6959 человек.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 3,9%.
В Харьюмаа уровень безработицы – 7,1%. Без работы в столичном регионе остаются 24 000 человек.
Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4828 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных – 9,6%.
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