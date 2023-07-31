Что будет осенью? Как подготовиться к сокращению и кого оно ждет

„20-летний опыт Кассы по безработице показывает, что безработица начинает расти с осени. Пока нет оснований думать, что в этом году должно быть иначе, – отмечает Анника Коппель. – Те компании, которые планируют расширяться, которые могут это сделать в сегодняшних условиях, в будущем будут жить лучше – сегодня можно найти хороших сотрудников и заложить фундамент на будущее. Но вопрос, есть ли такие компании и есть ли у них смелость и деньги“.

Крупнейшими фирмами, которые заявили в этом году о коллективных сокращениях, стали Hansaliin (Tallink), а также Express Post. Представитель Кассы по безработице отмечает, что во время коронакризиса было очень четко видно, что сокращения идут в сфере обслуживания, а в этом году среди потерявших работу техники, операторы оборудования, то есть должности в обрабатывающей промышленности.

„Помимо коллективных сокращений – не все сокращения являются коллективными, и о таких не нужно нам сообщать – мы видим, как изменилось количество людей, которых сократили с последнего места работы, – комментирует Коппель. – Если до пандемии коронавируса количество вставших на учет и сокращенных составляло около 12–14% в месяц, то на пике коронакризиса весной 2020 года их было 33%. А в этом году – 15–16% новых безработных в месяц. То есть рост заметен, но он пока не такой большой. Однако весной прошлого года этот показатель составлял всего 8–9%. Таким образом, можно сказать, что сокращений становится больше“.

По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Анники Коппель , в первом полугодии текущего года 60 организаций подали уведомления о коллективных сокращениях, и было сокращено 2000 рабочих мест. В июне было подано 7 уведомлений, по которым планируется сократить около 300 должностей. Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2022 год из-за коллективных сокращений не стало 1308 рабочих мест.

В конце июня стало известно, что лесопромышленная компания Stora Enso планирует сократить 100 человек. До этого о масштабных для предприятия сокращениях заявляли в Saaremaa Lihatööstus. Там из нынешних 137 работников за следующие два месяца сократят почти половину – 69 человек. Еще в мае о коллективных сокращениях объявляли в Tallink и Express Post, где без работы останутся около 300 и 450 человек соответственно. Таким образом, зарегистрированная безработица в Эстонии растет.

С точки зрения будущего, по словам представителя Кассы по безработице, беспокойство вызывает способность людей справляться с жилищными кредитами, ценами на продукты и т. д.

„До сих пор рынок труда был в хорошем состоянии, он держался, но нам определенно в экономике нужно больше позитивных сигналов и действий. Рынок труда сам по себе не может удержать экономику на плаву в условиях инфляционного шторма и в то же время закредитованности“, – добавляет Коппель.

Ищи работу летом

Если вы трудитесь в сфере, над работниками которой висит риск сокращения, то важно подготовиться к этому моменту, чтобы сам факт потери работы не стал неожиданностью. Ну а если сокращение уже произошло, нужно правильно оценить ситуацию, чтобы выйти из нее с наименьшими потерями.

„Прежде всего, стоит похвалить людей за то, что они ищут работу летом – это очень хорошо. Люди часто думают, что летом они отдохнут, а осенью начнут искать работу. Это не лучшая идея, потому что поиск работы, подача резюме требуют зачастую больше времени, чем кажется на первый взгляд“, – отмечает Анника Коппель.

Она предупреждает, что, поскольку количество предложений о работе в этом году также уменьшилось (причем значительно по сравнению с предыдущими двумя годами), люди должны достаточно активно искать работу и летом.

„Беспокоит то, что устройство на работу происходит быстро, но и новые безработные появляются так же быстро, особенно летом. Безработица в июне увеличилась, и это показатель, который нужно иметь в виду – в основном летом безработица снижается благодаря сезонной работе. Чем больше снижается безработица летом, тем лучше мы можем войти в осень – ведь осенью безработица начинает расти“, – объясняет Коппель.

Обучение – только нужному

Так кому же стоит уже сегодня задуматься о курсах, чтобы быстрее трудоустроиться в другой области, или о поиске новой работы? И кто может рассчитывать на помощь от Кассы по безработице?