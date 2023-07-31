Новости Эстонии
31.07.2023, 10:55

„Начали устанавливать геотермальное отопление, и экскаватор извлек из-под земли кости“. Сколько людей в Эстонии живут на бывших кладбищах, не зная об этом?

 (13)
Археолог Мартин Мальве держит в руках череп курильщика трубки.
Археолог Мартин Мальве держит в руках череп курильщика трубки.
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

На протяжении веков на территории Эстонии жили миллионы людей. Куда делись их останки? Сколько эстонцев живут на старых деревенских кладбищах, не зная об этом? Издание Forte поговорило об этом с археологом и исследователем костей Мартином Мальве.

В Эстонии нередки случаи, когда во время строительных работ ковш натыкается на старые кости. Например, в начале июля во время дорожных работ в Канепи были найдены останки людей, похороненных там в XVII и XVIII веках. Поскольку на старом приходском кладбище пришлось бы выкопать кости не менее чем полутысячи человек, было принято решение о переносе сроков ремонта.

Если в Канепи кости были найдены случайно, то в Пеэтерристи в Ида-Вирумаа археологам приходится искать их самостоятельно. Планируется расширить шоссе Нарва-Таллинн, а для этого необходимо найти кладбище, которое находилось рядом с церковью, разрушенной в 1944 году.

Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии