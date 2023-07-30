ЧМ по плаванию: в финале Энели Ефимова стала восьмой, литовка установила новый мировой рекорд

Ефимова достойно стартовала в финале и на половине дистанции переместилась с 4-го на 5-е место. В итоге она заняла восьмое место, преодолев дистанцию за 30.48 секунды. Рута Мейлутите из Литвы, для которой эта золотая медаль стала в Фукуоке второй, стала чемпионкой, установив новый мировой рекорд - 29.16 секунды.

Второе место заняла американка Лилли Кинг (29.94 с), а итальянка Бенедетта Пилато стала третьей (30.04 с).

Во вчерашнем полуфинале Ефимова заняла третье место, преодолев дистанцию за 30,22 секунды. После двух полуфиналов Ефимова стала шестой в общем зачете, что обеспечило ей место в финале. На этой же дистанции Ефимова дошла до финала в прошлом году в Будапеште, где финишировала шестой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.