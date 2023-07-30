ЧМ по плаванию: Энели Ефимова финишировала последней в финале на 50-метровке брассом, литовка установила новый мировой рекорд

Ефимова достойно стартовала в финале и на половине дистанции переместилась с 4-го на 5-е место. В итоге она заняла восьмое место, преодолев дистанцию за 30.48. Рута Мейлютите из Литвы, которая уже завоевала свою вторую золотую медаль в Фукуоке, стала чемпионкой мира, установив новый мировой рекорд 29.16 секунды.

Второе место заняла американка Лилли Кинг (29.94), а итальянка Бенедетта Пилато стала третьей (30.04).

Во вчерашнем полуфинале Ефимова заняла третье место, преодолев дистанции за 30,22 секунды. После двух полуфиналов Ефимова стала шестой в общем зачете, что обеспечило ей место в финале. На этой же дистанции Ефимова дошла до финала в прошлом году в Будапеште, где финишировала шестой.

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