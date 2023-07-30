30.07.2023, 12:20
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кто станет победителем большого покерного фестиваля Kings of Tallinn Summer Showdown?
В воскресенье в таллиннском казино Olympic Park будет объявлен победитель 10-дневного покерного фестиваля Kings of Tallinn Summer Showdown. Последний день соревнований, который начнется в 12:30, можно будет посмотреть на Delfi TV.
Основной турнир фестиваля с бай-ином 1100 евро стартовал в среду, а в воскресенье будет объявлен победитель из числа 564 участников, который получит примерно 208 000 евро. Призовой фонд основного турнира составляет 530 000 евро.
Kings of Tallinn Summer Showdown — один из крупнейших летних покерных фестивалей в Северной Европе. Организаторами, которого являются Olympic Casino и OlyBet.
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