ФОТО И ВИДЕО | Поклонник группы „Вопли Видоплясова“: музыка какая-то космическая, это как ты в рай попадаешь, как сексом заниматься

Расспрашиваю зрителей о том, откуда они и почему решили прийти на концерт. Большинство отвечают, что из Нарвы. Но есть и из Йыхви. Например, Андрей с женой и маленьким сыном на руках. Он считает себя рок-музыкантом. „Вопли Видоплясова“ – это его любимая группа с подросткового возраста. Он был и на концерте Олега Скрипки в Таллинне за день до этого. Поделился восторженными впечатлениями. „Группа обалденная, музыка какая-то космическая, это как ты в рай попадаешь, как сексом заниматься, – улыбается Андрей и продолжает, – сегодня без автографа не уйду, сфоткаюсь обязательно“.

Начало было объявлено на 20:00, к этому времени уже было много людей на первом этаже театрального центра. Александр Лушин, владелец кафе Alex Kohvik, поделился впечатлением, что видит мало знакомых лиц. Возможно, на концерт пришли те, кто редко ходит или не ходит вообще на другие мероприятия Vaba Lava.

Роксолана с подругой Татьяной пьёт кофе, на вопрос, что ждет от концерта говорит, что ей хочется вдохновения и драйва. Татьяна рассказывает, что много лет слушает группу, она знает украинский язык, у неё в Украине живут родственники. „Большая радость, что мы видим „Вопли Видоплясова“ в Нарве“, – говорит она.

Настя, девушка в шикарном красном платье и с венком-ободком на голове, тоже считает, что это странный вопрос, удивляется, неужели кто-то думает, что это не так. „У нас с мужем есть украинские корни, нас не смущает украинский язык, к нам в город приезжают эстоноязычные, англоязычные музыканты, мы же ходим на их концерты, почему украинский язык должен смущать?“ – задается вопросом она.

На вопрос, как они относятся к тому, что Скрипка поет и говорит только на украинском, друзья, ответили, что для них это странный вопрос. „Это его родной язык, это нормально“, – ответил Артур.

Компания из трех человек – Дарья, Артур, Алексей – почти в один голос сказали, что слушают „Вопли Видоплясова“ с подросткового периода. Артуру нравится самобытность Олега Скрипки и он уважает его за то, что популяризировал украинский язык уже в то время, когда все в Советском Союзе говорили на русском языке.

„Увидела, что приезжает одна из моих любимых групп, собрала друзей как можно больше, на четырех машинах приехали из Кохтла-Ярве, – рассказывает Татьяна, для которой Скрипка – это кумир юности. – Большая часть из нас – украинцы, но приехали в Эстонию в разное время“.

Продолжалось выступление почти два часа. В финале Олег Скрипка провел небольшой аукцион – предложил наклейку с кофра своего баяна. Стартовая цена – 100 евро. Ее купили за 200 евро. Потом предложил разыграть обложку своего паспорта, но ажиотажа в зале уже не было.

В 21:10 музыканты вышли на сцену, все в зале горячо поприветствовали их, и как-то сразу Скрипка зажег зал. Подпевали, танцевали почти все гости концерта.

Анне Калинен, на вопрос, как же они оплатят концерт группы, если им не дали финансирование, ответила, что да, концерт получился благотворительным. Театральный центр Baba Lava ушел с ним в минус. „Но группа пошла нам встречу, когда узнала, что у нас сократился бюджет, снизила свой гонорар“, – рассказала Анне.

Пришли послушать группу и волонтеры. Полина, волонтер „Друзей Мариуполя“, сама из Украины, сказала, что для нее это легендарная группа, она не очень много ее слушала, но не пойти, когда „Вопли Видоплясова“ в Нарве, невозможно. Ирина, волонтер из Нарвы, рассказала, что об этой группе знала с конца 90-х, когда впервые услышала группу по телевидению – их песню „Весна“. „С тех пор следила всегда за деятельностью группы, подписана на их группу в фейсбуке, в прошлом году хотели пойти, но концерт тогда отменили“, – сказала Ирина. По ее словам, здесь она видит человек двадцать знакомых из тех, кто приехал в Нарву после начала войны.

На концерт пришли и беженцы из Украины. По словам Анне Калинен, представителя Vaba Lava и одного из организаторов концерта, 15 билетов они раздали тем, кто не смог бы себе сам купить их, а для остальных беженцев сделали скидку 30% на билеты.

По фойе театрального центра скромно ходит звезда Евровидения – Алика Милова. Она пришла вместе с отцом. „В детстве мы с отцом слушали диски Олега Скрипки, – говорит Алика и как всегда очень мило улыбается. – Так получилось, что у меня есть пара свободных деньков, а в Нарве как раз выступает Олег Скрипка. Теперь я взрослая, интересно, как все пройдет, не знаю, чего ожидать от концерта“. Оказалось, что Алика знает украинский язык, у нее есть родственники из Украины. „Может, не все понимаю, но 95% точно, свободно не говорю, конечно, но могу говорить“, – рассказала Алика.

Закончился концерт важной для всех украинцев песней. Несколько человек, участвующие в аукционе, вышли на сцену. Музыкантам активно подпевал зал. Вот, как это было.

После концерта RusDelfi задал несколько вопросов Олегу Скрипке. Смотрите видео и читайте перевод с украинского языка. Автор перевода: Татьяна Прозорова, участница концерта и поклонница таланта Олега Скрипки.

– Как вам атмосфера? Как вы считаете, как вас здесь приняли?

– Ну... мы волновались. Мы ведь никогда здесь не были. Не знали, любят ли здесь рок и тому подобное. А мы ведь рок-команда и ищем возможность, чтобы сыграть рок-музыку. Классный звук, классный зал. Люди пришли с готовностью петь, они с любовью слушали нас. Это было очень классно.

– Скажите, какие музыканты вас самого вдохновляют, чтобы продолжать творить? Где вы берете творческую подпитку?

– Мы же коллектив древний и возникли еще в восьмидесятых годах. Мы из Советского Союза, и как советский музыкант я слушал западный рок-н-ролл, и наши корни уходят в рок-н-ролл шестидесятых-семидесятых годов, который был запрещен тогда в Советском Союзе. И не зря, потому что тема, идея того времени – „peace and love“, пропагандировавшая все светлое, что было против войны, против капитализма, потому она актуальна и на сегодняшний день. Хотя тогда уже, в конце восьмидесятых, девяностых, нулевых годах эту идею накрыла попса, эстрада, пропагандируя фальшивые ценности, которые присутствуют сегодня в обществе западном и восточном, везде. Они доминируют эти ложные ценности, а то, что на самом деле людям нужно, – это искренность, от сердца к сердцу, чтобы все были свободны и не было войны. На сегодняшний день это как никогда актуально. Потому что со времен того рок-н-ролла очень немногие эту идеологию сохранили. Поэтому я думаю, что об этом нужно петь, нужно говорить. Может, мы не так модны, в звуковом плане мы достаточно консервативны, но, я так подозреваю, что в Эстонии рок-н-ролл все же очень популярен.

– А молодежь вас слушает, как считаете?