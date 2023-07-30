ВИДЕО | Костомаров в новом ролике продемонстрировал свой прогресс в тренировках на протезах
Олимпийский чемпион выложил видеозапись, на которой поднимается ногами на установленную на уровне колен специальную подставку.
Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал на своей странице в instagram новое видео из тренировочного зала.
В этом ролике он на протезах поднимается на специальную подставку, установленную на уровне колен, затем спускается обратно.
„Два месяца назад эта высота казалась невозможной… А нет, это только казалось. Идем дальше“, — подписал видео Костомаров.
Костомаров 10 января был госпитализирован в „Коммунарку“ из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. 6 июля 46-летнего фигуриста выписали из больницы.
Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.
Источник:“РБК Спорт„
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