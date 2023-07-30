ВИДЕО | Костомаров в новом ролике продемонстрировал свой прогресс в тренировках на протезах

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал на своей странице в instagram новое видео из тренировочного зала.

В этом ролике он на протезах поднимается на специальную подставку, установленную на уровне колен, затем спускается обратно.

„Два месяца назад эта высота казалась невозможной… А нет, это только казалось. Идем дальше“, — подписал видео Костомаров.

Костомаров 10 января был госпитализирован в „Коммунарку“ из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. 6 июля 46-летнего фигуриста выписали из больницы.



Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.