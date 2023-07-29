ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (520-й день) | В Польше заметили перемещение боевиков ЧВК „Вагнер“ на запад Беларуси

США: Шойгу планирует закупить оружие в Северной Корее

В Вашингтоне полагают, что министр обороны России Сергей Шойгу намерен закупить оружие для своей страны в Северной Корее. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, 29 июля, в ходе визита в Австралию, что сильно сомневается в том, что Шойгу „проводит отпуск“ в КНДР. „Мы видим, что для продолжения своей агрессии против Украины Россия отчаянно нуждается в поддержке, в оружии, где бы только она его ни нашла“, - указал Блинкен. Он отметил, что речь идет не только о Северной Корее, но и об Иране, „поставившем России большое количество беспилотников“, которые Москва использует для „разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Украине“. Несколькими днями ранее, 26 июля, Шойгу прибыл в Северную Корею на празднование 70-й годовщины окончания Корейской войны. В ходе с первого со времен пандемии коронавируса официального визита в Пхеньян он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Назначенный РФ херсонский „губернатор“ заявил об ударе по железной дороге возле Крыма

Назначенный Москвой „губернатор“ оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска минувшей ночью „пытались разрушить“ ракетами Storm Shadow железную дорогу между Херсонской областью и аннексированным Крымом.

По утверждению Сальдо, все ракеты „сбиты ПВО, повреждения уже устранены“.

Минобороны РФ утверждает, что накануне в Днепре поражен „пункт управления ВСУ“

После удара по многоэтажному жилому дому в Днепре вечером 28 июля, в результате которого пострадали девять человек, министерство обороны России заявило, что там был поражен „пункт управления ВСУ“.

В Польше заметили перемещение боевиков ЧВК „Вагнер“ на запад Беларуси