ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (520-й день) | В Польше заметили перемещение боевиков ЧВК „Вагнер“ на запад Беларуси
Подводим итоги очередного дня войны.
США: Шойгу планирует закупить оружие в Северной Корее
В Вашингтоне полагают, что министр обороны России Сергей Шойгу намерен закупить оружие для своей страны в Северной Корее. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, 29 июля, в ходе визита в Австралию, что сильно сомневается в том, что Шойгу „проводит отпуск“ в КНДР. „Мы видим, что для продолжения своей агрессии против Украины Россия отчаянно нуждается в поддержке, в оружии, где бы только она его ни нашла“, - указал Блинкен. Он отметил, что речь идет не только о Северной Корее, но и об Иране, „поставившем России большое количество беспилотников“, которые Москва использует для „разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Украине“. Несколькими днями ранее, 26 июля, Шойгу прибыл в Северную Корею на празднование 70-й годовщины окончания Корейской войны. В ходе с первого со времен пандемии коронавируса официального визита в Пхеньян он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Назначенный РФ херсонский „губернатор“ заявил об ударе по железной дороге возле Крыма
Назначенный Москвой „губернатор“ оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска минувшей ночью „пытались разрушить“ ракетами Storm Shadow железную дорогу между Херсонской областью и аннексированным Крымом.
По утверждению Сальдо, все ракеты „сбиты ПВО, повреждения уже устранены“.
Минобороны РФ утверждает, что накануне в Днепре поражен „пункт управления ВСУ“
После удара по многоэтажному жилому дому в Днепре вечером 28 июля, в результате которого пострадали девять человек, министерство обороны России заявило, что там был поражен „пункт управления ВСУ“.
В Польше заметили перемещение боевиков ЧВК „Вагнер“ на запад Беларуси
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении боевиков ЧВК „Вагнер“, дислоцируемых в Беларуси, в сторону Сувалкского коридора на западе страны, объединяющего Польшу со странами Балтии и отделяющего Беларусь от Калининградской области РФ. В эфире RMF FM Моравецкий напомнил, что за последние два года Польша неоднократно сталкивалась с атаками на границе с Беларусью. „Сейчас ситуация становится еще опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувальского перешейка возле Гродно в Беларуси“, - указал он. Польский премьер назвал эти действия „шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию“. Он предположил, что боевики ЧВК „Вагнер“ под видом белорусских пограничников будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, дестабилизировать страну. Кроме того, сами „вагнеровцы“ будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, что создаст дополнительные риски, добавил Матеуш Моравецкий.
Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за падения ракеты в Таганроге
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, а также в „другие компетентные международные органы“ в связи с падением ракеты в Таганроге. Тем самым она стремится „предать огласке и обратить внимание общественности“ к данному инциденту, который она назвала „возмутительным фактом нарушения норм международного гуманитарного права“ Украиной. Взрыв 28 июля в центре Таганрога в Минобороны РФ связали с падением обломков якобы сбитой украинской ракеты. Власти Украины не брали на себя ответственность за это происшествие. „Все, что происходит в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, неконтролируемых процессов распада систем управления разных уровней и нарастающих внутренних протестов“, - заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Гладков сообщил об обстрелах двух районов Белгородской области
За пятницу были обстреляны два района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. „В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка - зафиксировано 10 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП „Шебекино“ выпущено по 16 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений“, - написал он в Telegram.
В Лондоне заявили об ужесточении боев на юге Украины
За последние 48 часов на двух направлениях фронта на юге Украины обострились боевые действия, отмечает Минобороны Великобритании в очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины. Тяжелые бои идут к югу от города Орехов Запорожской области - близ села Работино, этот район является зоной ответственности 58-й общевойсковой армии РФ, указывается в заявлении, опубликованной в соцсети X. В 80 километрах к востоку украинские силы отбросили российских военных из 247-й части гвардейского десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск и освободили село Старомайорское, отметили в Лондоне. „Между тем на севере другие подразделения ВДВ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но добились незначительных результатов“, - констатирует британское ведомство.
ISW: Контрнаступление ВСУ идет, по меньшей мере, на трех участках
Контрнаступление ВСУ 28 июля велось, по меньшей мере, на трех участках фронта, украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом, отмечается в ежедневном обзоре американского Института изучения войны (ISW). Среди прочего, аналитики отметили заявление украинских военачальников о продолжении наступления на северном и южном флангах Бахмута, а также одного из российских „военкоров“, заявившего о продвижении ВСУ возле Курдюмовки и Андреевки. Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы продолжают наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей возле Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые „военкоры“ признали, что украинцы контролируют Старомайорское,
Буданов: Украина скоро сможет освободить Крым
Украинские войска скоро смогут освободить аннексированный Россией Крым, уверен руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он заявил в интервью изданию ТСН. При этом точных сроков возможного освобождения украинского полуострова он не назвал. Одновременно он указал, что угроза со стороны боевиков ЧВК „Вагнер“, находящихся в Беларуси, отсутствует, а количественного увеличения российских войск не наблюдается. „Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери“, - отметил глава ГУР.
Президент ЮАР призвал Путина возобновить „зерновую сделку“
Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал российского президента Владимира Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Рамапоса поблагодарил Путина за предложение бесплатно отправить по 25-50 тыс. тонн зерна странам Африки, однако заявил, что необходимо „открыть“ Черное море для поставок продовольствия. „Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков“, - сказал президент ЮАР, подчеркнув, что он с другими африканскими лидерами пришел „не для того, чтобы просить какие-то „дары“ для африканского континента“.
„Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача - добиться каких-то поставок такого характера“, - заявил Рамапоса.
На войну в Украине уехали десятки экстремистов из Германии
Десятки экстремистов из Германии отправились в зону боевых действий в Украине с начала российского вторжения, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ. Всего органы безопасности Германии зарегистрировали отъезд из страны 61 человека, „имеющего связь с экстремизмом или политически мотивированной преступностью“. В отношении 39 человек имеются достоверные данные о том, что они покинули Германию „с намерением участвовать в боевых действиях“. Из них 27 человек настроены пророссийски и 12 - проукраински, сообщили в ведомстве.
Участие в боевых действиях в Украине не наказуемо до тех пор, пока уехавшие люди действуют не как наемники, а как члены регулярных вооруженных сил или эквивалентных добровольческих отрядов и ополченцев, заявила Welt am Sonntag пресс-секретарь федерального министерства юстиции.
Глава МИД Венгрии: Условия для мирных переговоров будут только ухудшаться
Условия для мирных переговоров по конфликту в Украине будут только ухудшаться, ситуацию нельзя решить военным путем, следует обратиться к дипломатии. Об этом, по сообщению издания Origo, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
По материалам DW.