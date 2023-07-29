За рубежом
29.07.2023, 18:31

Более половины финнов готовы принимать больше работников из стран ЕС

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Улица в Хельсинки
Улица в Хельсинки
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Наиболее негативно финны относятся к беженцам и запросившим временную защиту, пишет Yle.fi.

Чуть более половины финнов (53%) готовы видеть в своих муниципалитетах больше иностранных работников из Евросоюза. Еще треть опрошенных (29 %) считает, что можно принимать такое же количество новых работников из ЕС, как и раньше.

43 % опрошенных готовы принимать больше иностранных студентов.

Это следует из опроса, проведенного Фондом развития муниципальной сферы.

Наиболее негативно финны относятся к просителям убежища и обладателям статуса временной защиты: 39% финнов были бы готовы сократить число таких людей, прибывающих в их регионы.

Отношение финнов к иммигрантам осталось в целом неизменным по сравнению с 2021 годом.

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