29.07.2023, 18:31
Более половины финнов готовы принимать больше работников из стран ЕС(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Наиболее негативно финны относятся к беженцам и запросившим временную защиту, пишет Yle.fi.
Чуть более половины финнов (53%) готовы видеть в своих муниципалитетах больше иностранных работников из Евросоюза. Еще треть опрошенных (29 %) считает, что можно принимать такое же количество новых работников из ЕС, как и раньше.
43 % опрошенных готовы принимать больше иностранных студентов.
Это следует из опроса, проведенного Фондом развития муниципальной сферы.
Наиболее негативно финны относятся к просителям убежища и обладателям статуса временной защиты: 39% финнов были бы готовы сократить число таких людей, прибывающих в их регионы.
Отношение финнов к иммигрантам осталось в целом неизменным по сравнению с 2021 годом.