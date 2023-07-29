Энели Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 метров брассом
Энели Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом, заняв шестое место на чемпионате мира по плаванию в Фукуоке.
В полуфинале Ефимова заняла третье место со временем 30,22. Южноафриканская пловчиха Лара Ван Никерк была самой быстрой с результатом 29,91, а второй была китаянка Тан Цяньтин со временем 30,12.
Второй полуфинал выиграла литовка Рута Мейлутите , которая повторила мировой рекорд со временем 29.30. Американка Лилли Кинг финишировала второй со временем 29,72. Быстрее Ефимовой проплыла итальянка Бенедетта Пилато (30.09).
16-летняя Ефимова завершила предварительный заплыв со временем 30,39, что стало восьмым результатом дня. Лучшее время показала итальянка Бенедетта Пилато, которая преодолела дистанцию за 29,60. За ней последовала еще одна итальянская пловчиха Анита Боттаццо со временем 30,02. В полуфинал вышли 16 лучших пловчих.
Рекорд Ефимовой в плавании брассом на 50 м — 30,08, который она установила на чемпионате мира в Будапеште в прошлом году, что принесло ей шестое место в финале.
Финал состоится завтра в 14:09 по эстонскому времени.
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