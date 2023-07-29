Энели Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 метров брассом

В полуфинале Ефимова заняла третье место со временем 30,22. Южноафриканская пловчиха Лара Ван Никерк была самой быстрой с результатом 29,91, а второй была китаянка Тан Цяньтин со временем 30,12.

Второй полуфинал выиграла литовка Рута Мейлутите , которая повторила мировой рекорд со временем 29.30. Американка Лилли Кинг финишировала второй со временем 29,72. Быстрее Ефимовой проплыла итальянка Бенедетта Пилато (30.09).

16-летняя Ефимова завершила предварительный заплыв со временем 30,39, что стало восьмым результатом дня. Лучшее время показала итальянка Бенедетта Пилато, которая преодолела дистанцию ​​за 29,60. За ней последовала еще одна итальянская пловчиха Анита Боттаццо со временем 30,02. В полуфинал вышли 16 лучших пловчих.

Рекорд Ефимовой в плавании брассом на 50 м — 30,08, который она установила на чемпионате мира в Будапеште в прошлом году, что принесло ей шестое место в финале.

Финал состоится завтра в 14:09 по эстонскому времени.

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