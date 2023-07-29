Полиция разыскивает пропавшего в Хаапсалу Густава

В полицию поступило сообщение о том, что вчера утром Густав вышел из своего дома в Хаапсалу и отправился в больницу, но в лечебное учреждение не поступил и домой не вернулся.

Полиция проверила окрестности, пообщалась со знакомыми мужчины, но его никто не видел.

Приметы Густава: рост 176 см, носит очки. Был одет в кофту серого цвета с черными полосками на рукавах, бежевый жилет и пятнистые охотничьи брюки. При себе не имел мобильного телефона.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.