FT: Украина использует артиллерийские снаряды из КНДР

Украинские военные при артиллерийских обстрелах применяют в том числе боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет в субботу, 29 июля, газета Financial Times (FT) со ссылкой на рассказы военнослужащих и руководства ВСУ.

Журналисты FT зафиксировали использование боеприпасов из КНДР в районе Бахмута. При этом артиллеристы раскритиковали снаряды и предупредили журналистов, чтобы те держались подальше от ракетной установки „Град“ во время стрельбы, поскольку снаряды „очень ненадежны и иногда совершают безумные вещи“, пишет FT.

Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах. Украинские военные рассказали, что боеприпасы нередко дают осечку или не взрываются, но их все равно используют из-за дефицита снарядов.

Снаряды могли захватить у российских сил

По словам украинских военных, снаряды были „захвачены“ с корабля „дружественной“ страной перед тем, как их передали Украине. Предоставить дополнительную информацию собеседники FT отказались.

В министерстве обороны Украины предположили, что снаряды были захвачены у российских войск. „Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и вполне возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции“, - заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. „Россия закупала различные типы боеприпасов у самых разных тираний, включая Северную Корею и Иран“, - добавил он.

Крайне маловероятно, что Северная Корея поставит оружие Украине напрямую, поскольку Пхеньян поддерживает полномасштабное вторжение России, подчеркивает FT.