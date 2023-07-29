ВИДЕО | „Вызывайте скорую!“. Футболист „Вапруса“ забил невероятный гол в ворота „Флоры“

Матч на стадионе Лиллекюла начался с холодного душа для гостей, когда Реймо Мадиссоо на 21-й минуте заработал красную карточку. Оказывая сильный прессинг, „Флора“ вышла вперед на 51-й минуте, когда Мяртен Кууск забил гол.

Однако последнее слова осталось за гостями. На 77-й минуте счет сравнял Кевин Алоэ, чей фантастический дальний удар пулей пролетел мимо Грюнвальда.

Смотрите видео гола от Soccernet!

„Флора“ набрала 48 очков в 22 играх. „Левадия“ имеет такое же количество очков, но у них есть одна игра в запасе. „Вапрус“ занимает третье место с 31 очком.

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