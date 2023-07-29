В 2024 году на выборах президента США может появиться третий кандидат А что, так можно было? Он победит Байдена и Трампа?

Почему в США выбирают из двух кандидатов? Или так было не всегда?

В американской политике всегда доминировали две партии. Они могут со временем менять свою идеологию или разваливаться, но за победу на выборах всегда борются лишь две из них. Сначала это были Федералистская партия и Демократическо-республиканская, потом первая утратила поддержку, а вторая разделилась на вигов и демократов. В середине XIX века партия вигов раскололась из-за разных позиций о рабстве, и часть ее членов образовала Республиканскую партию, которая до сих пор доминирует в американской политике вместе с Демократической.

Двухпартийная система формируется из-за правил проведения выборов. Кроме президентских, все голосования в США проходят в один тур: побеждает кандидат, получивший простое большинство голосов. Из-за этого политикам выгодно примыкать к одной из двух главных партий, а избирателям нет смысла тратить свой голос на альтернативных кандидатов. В политологии этот феномен известен как закон Дюверже.

Впрочем, существование других партий в США не запрещено, поэтому на каждых выборах выдвигаются кандидаты и от десятков других объединений. Обычно их поддерживает небольшая часть голосующих, но несколько раз в конгресс избирались представители партий гринбекеров, популистов, социалистов и прогрессистов. Все они в итоге не смогли переизбраться или примкнули к демократам или республиканцам. Изредка в конгресс попадают и беспартийные политики: например, сейчас в сенате есть два независимых члена — в том числе Берни Сандерс, „демократический социалист“ из Вермонта.