В 2024 году на выборах президента США может появиться третий кандидат А что, так можно было? Он победит Байдена и Трампа?(29)
До президентских выборов в США остается чуть больше года. Исход праймериз кажется почти предрешенным: демократы почти наверняка выдвинут Джо Байдена, а республиканцы — Дональда Трампа. Усталость от очередного раунда борьбы этих политиков может привести к выдвижению третьего кандидата — с умеренной платформой, и политическая группа No Labels уже собирает средства на такую кампанию. „Медуза“ рассказывает о прошлых таких попытках, разбирается, есть ли шансы у кандидата-центриста и может ли чье-то выдвижение помешать Байдену или Трампу, пишет Meduza.
Почему в США выбирают из двух кандидатов? Или так было не всегда?
В американской политике всегда доминировали две партии. Они могут со временем менять свою идеологию или разваливаться, но за победу на выборах всегда борются лишь две из них. Сначала это были Федералистская партия и Демократическо-республиканская, потом первая утратила поддержку, а вторая разделилась на вигов и демократов. В середине XIX века партия вигов раскололась из-за разных позиций о рабстве, и часть ее членов образовала Республиканскую партию, которая до сих пор доминирует в американской политике вместе с Демократической.
Двухпартийная система формируется из-за правил проведения выборов. Кроме президентских, все голосования в США проходят в один тур: побеждает кандидат, получивший простое большинство голосов. Из-за этого политикам выгодно примыкать к одной из двух главных партий, а избирателям нет смысла тратить свой голос на альтернативных кандидатов. В политологии этот феномен известен как закон Дюверже.
Впрочем, существование других партий в США не запрещено, поэтому на каждых выборах выдвигаются кандидаты и от десятков других объединений. Обычно их поддерживает небольшая часть голосующих, но несколько раз в конгресс избирались представители партий гринбекеров, популистов, социалистов и прогрессистов. Все они в итоге не смогли переизбраться или примкнули к демократам или республиканцам. Изредка в конгресс попадают и беспартийные политики: например, сейчас в сенате есть два независимых члена — в том числе Берни Сандерс, „демократический социалист“ из Вермонта.
В отличие от остальных голосований, президентские выборы в США проводятся по двуступенчатой системе: президента определяет коллегия выборщиков. В нее входит 538 человек, распределенных между штатами пропорционально их населению; каждый из них обязан проголосовать за того кандидата, который набрал простое большинство в их штате. Для победы кандидату необходимо получить больше половины голосов выборщиков. Такая система тоже стимулирует конкуренцию двух партий и заодно защищает выборы от возможных фальсификаций.
Лишь однажды с момента принятия нынешних правил коллегия выборщиков не смогла избрать президента: в 1824 году в выборах участвовали четыре кандидата, и каждый победил в нескольких штатах. В тот год президента определила своим голосованием нижняя палата конгресса. После этого кандидаты от третьих партий не мешали выборщикам избрать президента, но несколько раз существенно запутывали ситуацию.
Так, в 1860 году, перед Гражданской войной, хотя бы один штат тоже выиграли четыре кандидата, и Аврааму Линкольну хватило 39,8% голосов, чтобы получить большинство в коллегии выборщиков. А в 1912 году Теодор Рузвельт, пытаясь вернуться на президентский пост, разделил электорат республиканцев и фактически привел к победе демократа Вудро Вильсона. Похожая ситуация произошла и на выборах 1968 года, когда бывший демократ Джордж Уоллес помог республиканцу Ричарду Никсону одержать уверенную победу.
С тех пор самым успешным третьим кандидатом был бизнесмен Росс Перо, набравший в 1992 году почти 20% голосов избирателей. Он не победил ни в одном из штатов и не получил ни одного голоса выборщиков. Долгие годы в американской политике существовал миф о том, что Перо помешал переизбранию республиканца Джорджа Буша — старшего, но на самом деле он примерно поровну отобрал голоса и у него, и у демократа Билла Клинтона, который выиграл те выборы.
После 1992 года третьи кандидаты всегда выступали лишь спойлерами. В 2000 году демократ Ал Гор получил большинство голосов избирателей, но проиграл в коллегии выборщиков из-за отставания в 537 голосов во Флориде; три миллиона голосов на тех выборах — и почти 100 тысяч во Флориде — получил кандидат от Партии зеленых Ральф Нейдер, советник которого открыто говорил о желании навредить демократам. Президентом тогда стал Джордж Буш — младший.
Похожая ситуация случилась и на выборах 2016 года: за демократку Хиллари Клинтон проголосовало большинство избирателей, но в коллегии выборщиков ее обошел республиканец Дональд Трамп. И вновь вину возложили на Партию зеленых: ее кандидатка Джилл Стайн набрала полтора миллиона голосов, которых, вероятно, Клинтон хватило бы для победы.
Есть ли у третьего кандидата шансы в 2024 году?
Джо Байден и Дональд Трамп не очень популярны среди населения США в целом, но их поддерживают 80% однопартийцев, поэтому они выглядят явными фаворитами на праймериз к выборам 2024 года. Возможно, это создает условия для новой попытки выдвинуть третьего кандидата. Вероятно, что заметные альтернативы лидерам демократов и республиканцев появятся и слева, и справа от них, но самую масштабную кампанию запускают центристы.
Некоммерческая организация No Labels появилась в 2010 году для усиления межпартийного диалога. В 2017 году при ее посредничестве была основана Problem Solvers Caucus — мини-фракция в палате представителей, в которую входит около 60 конгрессменов-центристов из обеих партий. С момента основания НКО возглавляет бывшая демократка Нэнси Робинсон, а с 2020 года в совет директоров входят бывшие губернатор-республиканец Мэриленда Ларри Хоган и сенатор-демократ Джо Либерман, известные своими центристскими взглядами. Теперь No Labels называет Байдена и Трампа слишком левым и слишком правым соответственно — и планирует выставить своего, умеренного кандидата. Среди возможных имен называют управляющего банком, бывших губернаторов-республиканцев и даже действующих сенаторов-демократов.
Организация уже собрала 70 миллионов долларов на потенциальную президентскую кампанию. Эта сумма сопоставима с бюджетом, которым сейчас располагают штабы системных политиков, но если те опираются скорее на пожертвования со стороны обычных граждан, то No Labels в основном финансируют представители крупного бизнеса. Группа уже получила возможность зарегистрировать своего кандидата в Аризоне, Колорадо, Аляске и Орегоне и продолжает сбор подписей в остальных штатах, а во Флориде и нескольких других регионах даже регистрирует партийные отделения.
Косвенные данные опросов указывают на потенциальный запрос избирателей на политиков-центристов. В опросе Gallup 56% респондентов сказали, что хотели бы видеть третью влиятельную партию, а в опросе NBC News против выдвижения Трампа и Байдена по разным причинам выступили 60 и 70% респондентов соответственно. При этом по некоторым подсчетам реальная доля умеренных независимых избирателей среди электората не превышает 5%. В опросе, проведенном по заказу самой No Labels, давно знакомых избирателям Байдена и Трампа сравнивали с абстрактным центристом — и тот все равно занял третье место с большим отставанием. Исследователи считают, что большинство независимых избирателей на выборах в последний момент выбирают между демократами и республиканцами.
Третий кандидат наверняка не сможет навязать борьбу Байдену и Трампу, но вполне может помочь одному из них. Конгрессмены-демократы, входящие в Problem Solvers Caucus, уже заявили, что поддержат переизбрание Байдена, а кандидата от No Labels назвали спойлером, который поможет Трампу победить. Белый дом тоже считает центриста угрозой и даже ведет переговоры с антитрамповскими республиканцами в надежде предупредить выдвижение умеренного кандидата. В No Labels эти обвинения отвергают: в НКО считают, что центрист отнимет голоса у обеих партий и сможет победить. По исследованию полстеров из HarrisX, ему для этого будет необходимо набрать 37% голосов.
Может ли выдвинуться кто-то еще?
Даже если No Labels откажутся от идеи выставить своего кандидата, Трамп и Байден не будут единственными участниками гонки. Как и на каждых выборах, сотни малоизвестных политиков или пранкеров подают заявки на участие, пусть почти все они не смогут квалифицироваться для попадания в бюллетени в большинстве штатов. Это уже случилось и сейчас.
Самым заметным из таких кандидатов стал активист и философ Корнел Уэст, который позиционирует себя как „христианского социалиста“. Он стал кандидатом от левой Народной партии и планирует заручиться поддержкой и Партии зеленых, а выдвигавшаяся в 2016 году Джилл Стайн уже помогает ему вести кампанию. Демократы называют Уэста еще одним спойлером, который может отобрать голоса у Байдена.
Кроме того, пойти на выборы могут и те политики, которые проиграют праймериз. Среди демократов на это может решиться Роберт Кеннеди — младший, ярый антипрививочник. Пока он сам по себе был неизвестен, примерно 20% демократов говорили социологам, что могут проголосовать за него на праймериз: помогала знаменитая фамилия. Теперь из-за череды скандалов его рейтинг среди демократов упал, зато он стал нравиться многим республиканцам. Его штаб собрал шесть с половиной миллионов долларов, и тоже благодаря в основном консерваторам.
Вполне может выдвинуться независимо и кто-то из республиканцев, участвующих сейчас в праймериз. Аппарат партии требует от всех участников дебатов — они пройдут 23 августа — пообещать поддержать победителя, но пока документ не подписали ни Трамп, ни многие его конкуренты.
Впрочем, в случае победы Трампа на праймериз выдвинуться в президенты могут и те республиканцы, которые захотят целенаправленно ему навредить. Чаще всего потенциальным спойлером называют бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, которую после критики Трампа лишили поста во фракции, а затем исключили из партии за участие в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года. Сама она не исключает возможности своего выдвижения и заявляет, что считает необходимым не допустить возвращения Трампа в Белый дом.