Ольга Харлан: украинская чемпионка, которая отказалась пожать руку россиянке, получила путевку на Олимпиаду. Что известно о скандале с фехтовальщицей

Ольга Харлан встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле — бронзовым чемпионом Европы и бронзовым медалистом Олимпийских Игр в Лондоне 2012 года.

В 2020 году Харлан стала прототипом для „Барби“ — куклы-фехтовальщицы из серии под названием Role Models (ролевые модели — англ.). Она получила личную копию от производителей игрушки.

В 14 лет Харлан впервые выступила на взрослом чемпионате Европы, где дошла до четвертьфинала. Через год, в 2005-м, фехтовальщица дебютировала на чемпионатах Европы. А через три года стала олимпийской чемпионкой — в составе украинской сборной, завоевавшей золотые медали в Пекине.

„Сестру не надо было заставлять тренироваться. Маленькой ездила в спортзал на маршрутке в другой конец города. Фехтованием она просто бредила. Все школьные тетрадки разрисовала шпагами, саблями“, — рассказывала в интервью газете „Факты“ Татьяна Харлан.

Вместо танцев родители выбрали для нее бесплатную секцию фехтования — тогда ей было 9 лет. Первым тренером Харлан стал ее родной дядя.

Но в начале 1990-х у родителей не хватало на это денег, вспоминала Ольга в интервью украинскому телеканалу 1+1.

Ольга Харлан родилась в украинском городе Николаев. Ее отец занимался парусным спортом, а она сначала ходила на бальные танцы.

При этом глава МОК Томас Бах сообщил Харлан, что она получит специальную квоту на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года на тот случай, если она не сможет квалифицироваться за оставшееся время. По его словам это связано с „уникальной ситуацией“, в которую попала украинка.

„После консультаций с Международным Олимпийским комитетом мы считаем, что это решение соответствует олимпийскому духу, — сказал глава FIE Эммануэль Катсиадаки. — Оно также дает сигнал о том, что мы проявляем понимание чувств наших членов и всех спортивных федераций в момент, когда мир переживает огромные перемены“.

Международная федерация фехтования (FIE) заявила, что полностью поддерживает первоначальное решение о дисквалификации Харлан, поскольку оно было принято в соответствии с правилами. Однако украинке позволят продолжить выступления на чемпионате в командном зачете.

Как затем стало известно, российская сторона подала протест против украинки, в котором заявила, что Харлан должна быть наказана за отказ пожать руку. Об этом говорится в письме , которое было продемонстрировано в эфире российского телеканала „Матч ТВ“.

После этого украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, но Смирнова оставалась на ней и еще в течение 50 минут ждала решения судьи. В какой-то момент ей даже вынесли стул.

После завершения боя Смирнова попыталась подойти к Харлан, чтобы пожать ей руку. Но украинка выставила вперед саблю, предложив „стукнуться“ оружием — от рукопожатия она отказалась. Смирнова на „приветствие“ при помощи оружия не согласилась.

Ольга Харлан победила Смирнову с разницей в восемь уколов: 15:7.

На следующий день состоялся поединок украинки Харлан и россиянки Анны Смирновой в 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию в

26 июля украинское Министерство молодежи и спорта изменило свой предыдущий приказ о бойкоте турниров. Спортсменам разрешили соревноваться с россиянами и белорусами, если те выступают под нейтральным флагом.

Из-за бойкота международных соревнований, где выступают атлеты из России и Беларуси, украинские спортсмены пропустили ряд важных спортивных событий.

Одно из таких соревнований закончилось для нее скандалом.

Ольга Харлан жестко критиковала Международную федерацию фехтования за недавнее разрешение спортсменам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях во время войны.

В июне 2023 года свою победу на Европейских играх она посвятила ВСУ.

„Мы живем в аду. Семьи украинских фехтовальщиков нуждаются в помощи“, — говорила Харлан, собирая деньги для украинских спортсменов. Ее семья выехала из Николаева, который находится под постоянными обстрелами, но в Николаевской области по-прежнему живет ее бабушка.

В феврале 2022 года, после вторжения России в Украину, она вместе с другими украинскими спортсменами-победителями Олимпиад обратилась к мировым спортивным организациям и спортсменам всего мира с призывом поддержать Украину и остановить войну с Россией.

Поговорив с судьями, Смирнова ушла с дорожки и на ней начался новый бой. На табло соревнований было указано, что в следующий раунд прошла именно Харлан.

Следующий бой украинская саблистка должна была провести с болгаркой Иоанной Илиевой, однако он не состоялся.

Через некоторое время на табло напротив фамилии Харлан появилось обозначение EXC, то есть „выбыла“. Победу присудили спортсменке из Болгарии.

Позднее в интервью СМИ президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев рассказал, что судья боя Харлан против Смирновой не давал украинке черную карточку (в фехтовании ее получают спортсмены, которых исключают из турнира или отстраняют от соревнований за серьезные нарушения).

Решение о дисквалификации Харлан появилось уже после того, как была определена ее следующая соперница.

„Я кричала от боли“

„Когда я услышала, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку — конечно, меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли“, — заявила Харлан в четверг вечером в видеообращении к украинцам.

В нем она также поблагодарила жителей страны: по ее словам, после новостей о дисквалификации она „ожила только благодаря поддержке украинцев“.

„Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт…. Знаете, никогда никого нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием“, — сказала при этом Харлан.

После инцидента с россиянкой под последними постами Харлан в соцсетях появились десятки тысяч комментариев со словами благодарности, а число подписчиков ее профиля выросло втрое.

„Оля, вы — чемпионка не только в спорте, вы — чемпионка миллионов сердец! Наша гордость!“ — написал певец, лидер группы „Океан Эльзы“ Святослав Вакарчук. „Это значит очень много, спасибо!“ — оставил комментарий украинский комик Антон Тимошенко.