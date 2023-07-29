Невероятно! На юношеском олимпийском фестивале эстонские спортсмены завоевали еще три медали

15-летняя Эмма-Мелис Актас завоевала серебряную медаль по дзюдо в категории +70 кг среди девушек. Актас начала свое выступление со второго предварительного раунда, где победил Чинцию Капонетто (Италия). Четвертьфинал и полуфинал также были успешными, где она победила Илектру Митакиду (Греция) и Сему Метет (Турция) соответственно. В финале Актас проиграла Хелене Шраттенхольцер (Австрия).

Уроженка Элва призналась, что хотела золотую медаль, но придраться не к чему. „В финале я вначале чувствовал себя довольно хорошо, и борьба шла по плану, но ошиблась и соперница меня наказала“, — сказала Актас, которая занимается дзюдо почти десять лет.

Актас, ранее завоевавшая медали на молодежных чемпионатах, сказала, что считает бронзу чемпионата Европы более важной, чем серебро на Олимпийском фестивале, но отметила, что в Мариборе также присутствовало много сильных дзюдоистов.

Две бронзовые медали достались Эстонии в пятницу в легкой атлетике. Первым это сделал 16-летний Савва Новиков, установивший личный рекорд 53,02 в беге на 400 м с барьерами среди юношей. Уроженец Йыхви, который занимается бегом с барьерами всего два месяца, сократил более чем на две секунды свой предыдущий рекорд. Датчанин Джоэль Фредерик фон д'Аэ выиграл золотую медаль со временем 51,79, грек Владимирос Андреадис занял второе место со временем 52,70.

„Я хорошо начал финал и был первым на втором барьере. Уже было небольшое ощущение победы. Я начал ускоряться, это было похоже на эффект гибридного автомобиля — он набирает обороты — и в конце концов я пришел третьим. Я упустил первое место, но очень доволен третьим местом“, — сказал Новиков. В прошлом разносторонний спортсмен сосредоточивал свое внимание на тройном прыжке, но теперь кажется, что больше успеха ему может принести барьерный бег.