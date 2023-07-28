В Днепре российская ракета попала в многоэтажный жилой дом и здание СБУ

„Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека“, — сообщило МВД Украины.

Однако, судя по кадрам с места события, разрушения в доме были значительными, поэтому жертв может быть больше.

„На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям предоставляют необходимую помощь“, — заявили в украинской полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при обстреле также пострадало здание СБУ.

„Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор“, — написал Зеленский в соцсетях.

Российские военные данные об обстреле Днепра не комментировали.

В городе была объявлена воздушная тревога.