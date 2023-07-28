ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (520-й день) | ВСУ продолжают наступление в районе Бахмута. Россия заявляет о продвижении в Луганской области

Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке констатирует, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов на некоторых из них. Проанализировав появившиеся за сутки заявления и кадры, аналитики ISW пришли к выводу, что ВСУ незначительно продвигались к северу от Клещиевки (7 км от Бахмута) и к востоку от Работино, где, как утверждают российские источники, украинские силы продолжали атаки в более медленном темпе и с использованием гораздо меньшего количества людей. Как подчеркивает ISW, новые кадры дают основания считать, что ВСУ может уже действовать гораздо глубже, чем аналитики института предполагали ранее.

Ночью Москву попытался атаковать „вражеский беспилотник“, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Аппарат был сбит силами министерства обороны, разрушений и пострадавших нет, добавил градоначальник, не приведя иные подробности.

В свою очередь украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления россиян. „За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа „Шахед-136“ и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника“, - сообщается далее.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть жертвы среди гражданского населения, разрушения и повреждения портовой инфраструктуры на юге Украины и жилых домов. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений, отмечается в утренней оперативной сводке.

Минобороны России назвало взрыв в Таганроге „террористической атакой“, которую совершили украинские власти при помощи „переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200“.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что взрыв в центре Таганрога, предположительно, был вызван ракетой. „По адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе „Чехов сад“ взорвалась, предположительно, ракета, - написал он в Telegram. - На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется“.

Мощный взрыв прогремел днем в пятницу в центре Таганроге Ростовской области , в районе Банковской площади, неподалеку от здания Госбанка.

„Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения в порты Украины. Перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. А страна, под флагом которой следует судно, считается вовлеченной в конфликт в Украине“, - слышно на записи обращение по-английски.

Украинские пограничники опубликовали видео с аудиозаписью обращения, как утверждается, российских военных к одному из судов в Черном море. „На видео - разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины“, - указывает госпогранслужба.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) утверждает, что российские военные корабли, нарушая нормы международного права, угрожают гражданским судам, проходящим мимо морских портов Украины. Об этом сообщает со ссылкой на перехват, опубликованный на ее Telegram-канале в пятницу, 28 июля.

В Николаевской области два тракториста подорвались на кассетном снаряде, один из них в результате взрыва погиб на месте. Трагедия произошла недалеко от поселка Лепетиха Березнеговатской общины, сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет. По его словам, мужчины заготавливали на зиму солому и один из них наступил на лежавший на земле снаряд, после чего произошла детонация.

Согласно заявлению ведомства, украинская ракета была обнаружена российскими средствами ПВО и перехвачена в воздухе, а ее обломки упали на территории Таганрога.

В Азовском районе Ростовской области, по утверждению губернатора Василия Голубева, системы ПВО поразили еще одну ракету. „Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются“, - написал он.

Позднее Минобороны РФ подтвердило эту информацию, заявив, что „переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200“ была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки ракеты упали в безлюдной местности, утверждает военное ведомство.

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре прогремел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, по предварительной версии, там было заложено взрывное устройство. „Серьезных разрушений, а также пострадавших - нет“, - написал Хинштейн. По данным Telegram-канала „112“, диверсию устроил 42-летний электрик, работавший на предприятии, который скрылся с места происшествия на автомобиле и был задержан на границе с Казахстаном.

Украинские войска продолжают наступление в районе города Бахмут, пытаясь продвинуться к северу и югу от города, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, назвав ситуацию „очень напряженной“.

„Противник цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь, — пояснил Сырский на брифинге в пятницу. — Мы постепенно наступаем и освобождаем нашу землю“.

В таких сложных условиях важно аккуратно управлять солдатами на фронте и поддерживать их контрбатарейным огнем, добавил он. „Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки противник сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из основных задач наших войск“, — сказал Сырский.

По данным украинского Генштаба, украинские силы отразили контратаку России западнее и южнее Клещеевки.