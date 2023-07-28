Экс-футболист сборной Эстонии сменил клуб из Узбекистана на „Нымме Калью“

34-летний Артём Дмитриев с 2015 года в течение трёх лет выступал за „Нымме Калью“ и за три сезона сыграл около 100 матчей и становился обладателем Кубка Эстонии в 2015 году. Полузащитник, который также в свое время выступал за „Левадию“ и „Калев“ Силламяэ, в общей сложности сыграл в Высшей лиге Эстонии 180 матчей и забил 55 голов. Кроме того, он также отыграл 24 матча за основную сборную Эстонии.

Дмитриев, уехавший за границу в 2018 году, сначала играл в финском „Лахти“, затем играл в чемпионате Казахстана за „Окжетпес“ и „Жетысу“, а также в топ-клубе Узбекистана „Кызылкуме“.

Главный тренер „Нымме Калью“ Никиты Андреева прокомментировал переход игрока так: „Я знаю Артёма с юных лет. Его боевой настрой и желание побеждать в каждой игре — то, что нужно нашему клубу. Как игрок с сильным характером, он добавляет команде класса, амбиций и позитивной энергии. Мы вернули легенду домой!“

Дмитриев поприветствовал болельщиков клуба: „Здравствуйте, Пантеры! Я очень рад вернуться в свой родной клуб спустя 6 лет. Я хочу помочь „Калью“ вернуться в Европу и снова побороться за медали!“

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