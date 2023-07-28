Украинская саблистка раскрыла новые подробности своей дисквалификации

„Думаю, вы все видели. Единственное, чего я не хотела делать – пожимать ей руку, знала, что у меня есть такая возможность. Предложила ей отсалютовать клинком, но она не захотела. Судья вместе с кем-то из руководства турнира сказали мне уйти. Я уже разогрелась до следующего матча, была на контроле оружия в комнате вызова, когда кто-то подошел ко мне и сказал, что нужно поговорить.

Был директор турнира и судья, мне сказали: „Тебе дадут черную карточку“. Это не был выбор судьи, я так не думаю, этого не было во время поединка. Судья был очень расстроен. С ним тоже очень жестоко поступили, со всеми очень жестоко поступили. Система этой федерации убивает всех, даже судей. Я знаю его, он итальянец, он не друг, но я уважаю его как судью. Он не дал мне черную карточку в поединке, сказал: „Все хорошо“, а я сказала себе: „Перехожу к следующему поединку“. Судья плакал, когда дал мне черную карточку.

Наша федерация протестует за то, что они изменили решение судьи. За все эти месяцы у нас не было никаких новостей, можем ли мы участвовать или нет, а этот турнир нужен для квалификации на Олимпиаду. Не могла дождаться соревнований, накануне вечером знала, что способна победить. Была счастлива, но в то же время начала чувствовать сильное давление. Спала три часа, пыталась понять свои эмоции. Сказала себе: „Нужно сохранять спокойствие, чтобы выиграть первое сражение, а потом все будет хорошо“.

Было очень тяжело, ведь я считала, что не должна соревноваться, потому что россия является террористическим государством. Но потом сказала себе, что у меня нет выбора. Наши военные должны защищать нас, они сталкиваются с врагами лицом к лицу. Сказала себе: „Это мой враг, это моя война, должна показать, как она должна происходить“. Сделала это, но эмоционально было очень сложно.