Губернатор Ростовской области сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога. Есть пострадавшие

На фото и видео виден большой столб дыма. В некоторых зданиях, как пишет издание, выбило стекла в окнах, в частности на Александровской улице и на Банковской площади.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вскоре сообщил, что по адресу Лермонтовский переулок, 22, у кафе „Чехов сад“ взорвалась, предположительно, ракета. Погибших нет, есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. По данным Голубева, четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

Он добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек, у них легкие травмы от осколков.

Телеграм-канал „112“ пишет, что на месте взрыва образовалась воронка. Baza сообщает, что на месте взрыва образовалась воронка размером пять на пять метров, утверждает телеграм-канал. Корреспондент РИА Новости передает, что взрыв произошел на Банковской площади рядом с музеем.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести пострадавших. По данным агентства, взрыв произошел в кафе. Позже ТАСС уточнил, что число пострадавших увеличилось до 12 человек. Под завалами могут быть еще люди.

Минобороны России прокомментировало взрыв: „Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога“.