Lidl призывает покупателей не запасаться сахаром

„Ближайший к вам магазин Lidl хорошо подготовлен для ваших потребностей в приготовлении джема и имеет достаточно сахара, чтобы удовлетворить потребности даже самых активных производителей джема“, — сообщает Каспар Куут, представитель Lidl Eesti.

Lidl подчеркивает, что не планируется ограничивать количество сахара, продаваемого одному клиенту. Хотя производство сахара во всем мире сократилось из-за более холодной, чем обычно, весны в основных странах-производителях сахара, Lidl имеет достаточные запасы из-за централизованных закупок.

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