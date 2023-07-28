МВД Литвы попросило президента лишить фигуристку Дробязко гражданства

Министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает LRT

В МВД отметили, что Дробязко „сотрудничает с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участвует в организованных ею шоу и предположительно получает вознаграждение за это“.

„Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны, организующей исключительные мировые события, тем самым способствуя развитию нарратива о „русском мире“ и укреплению власти правящего режима в Российской Федерации“, — говорится в сообщении министерства.

В письме МВД президенту также отмечается, что другие литовские танцоры, за исключением Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса, не участвовали в подобных мероприятиях, „поэтому Дробязко не могла не понимать, что ее участие в них свидетельствует об одобрении идеологии, поддерживаемой организаторами мероприятий, и в то же время о поддержке государства, представляющего угрозу интересам безопасности Литвы“.

„Следует отметить, что, приобретая гражданство Литвы, Дробязко также обещала соблюдать законы республики, уважать независимость государства и его территориальную целостность, но своими действиями не сдерживает данное присягой обещание и, сотрудничая с режимом, враждебным литовскому государству, порочит имя Литвы“, — также говорится в сообщении министерства.

Уроженка Москвы, Дробязко стала гражданкой Литвы в 1993 году, чтобы в паре с Ванагасом представлять эту страну на Олимпийских играх. В 2000-м фигуристы поженились. Пара живет и работает в России.

Дробязко и Ванагас — бронзовые призеры чемпионата мира 2000 года, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы (2000, 2006 годы), пять раз участвовали в Олимпийских играх. Это самые успешные в истории Литвы фигуристы.

Этим летом пара выступает в шоу Навки „Спящая красавица. Легенда двух королевств“, которое проходит в Сочи.

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