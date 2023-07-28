Скандал в Финляндии: министр назвал жителей Ближнего Востока „пустынными обезьянами“ и заявил, что „ландыши размножаются, как сомалийцы“

Как пишет Helsingin Sanomat , Рюдман в переписке называл жителей Ближнего Востока обезьянами и пустынными обезьянами, а также писал, что ландыши распространяются и размножаются, как сомалийцы.

Глава правительства Петтери Орпо (КП) прокомментировал информацию газеты Helsingin Sanomat, согласно которой министр экономического развития Вилле Рюдман (ИФ) использовал в частной переписке расистскую риторику.

Орпо назвал абсолютно важным тот факт, что Рюдман в своем Твиттере выразил приверженность правительственному антирасисткому меморандуму. Орпо выразил надежду на то, что правительственная коалиция продолжит свою работу.

– Несмотря на то, что речь шла о частной переписке, используемая лексика была недопустимой, и я не могу одобрить подобной риторики. Но вот о чем надо позаботиться, так это о работе правительства, – сказал Орпо в интервью Yle.

Орпо сообщил, что председатели правящих партий обсудили данный вопрос в пятницу утром. Партийные лидеры выразили надежду на то, что все вопросы будут решены, и правительство приступит к выполнению своих обязанностей.

– Правительственная программа не только приведет в порядок экономику Финляндии, но она также содержит очень важные положения, направленные на созидание равноправного общества и укрепление правового государства.

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