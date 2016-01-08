29.07.2023, 13:00
ПОДКАСТ | Почему эстонские женщины играют в шахматы успешнее мужчин?(5)
29 июля в Баку стартует Кубок мира по шахматам. Эстонию в этом крупнейшем соревновании представляет единственная участница - лидер национальной сборной Май Нарва. А вот представители сильного пола от нашей страны на Кубок мира не отобрались.
В подкасте „Бей-беги“ директор крупнейшего в Эстонии клуба Vabaettur Роберт Дубровин и председатель судейского комитета шахматной федерации Игорь Крупенский рассказали о том, что служит шахматистам вместо допинга, почему в мужском топ-турнире обходится без представителей нашей страны (но не в женском!), и как и с чего начать играть в шахматы (явки, адреса, пароли!).
Слушайте подкаст „Бей-беги“.