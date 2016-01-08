ПОДКАСТ | Почему эстонские женщины играют в шахматы успешнее мужчин?

В подкасте „Бей-беги“ директор крупнейшего в Эстонии клуба Vabaettur Роберт Дубровин и председатель судейского комитета шахматной федерации Игорь Крупенский рассказали о том, что служит шахматистам вместо допинга, почему в мужском топ-турнире обходится без представителей нашей страны (но не в женском!), и как и с чего начать играть в шахматы (явки, адреса, пароли!).