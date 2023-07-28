Правда ли, что представителям ЛГБТ+ в украинской армии запретили заниматься сексом во время службы?
В июле 2023 года русскоязычный сегмент Сети обошла фотография необычного приказа командующего одного из украинских подразделений. Мы проверили, вводили ли в ВСУ запрет, о котором сообщили СМИ и Telegram-каналы.
С 20 июля прокремлёвские ресурсы распространяют фото приказа, который якобы был издан командиром украинской 47-й отдельной механизированной бригады „Маґура“ Александром Саком. Из попавшей в кадр части украиноязычного текста можно сделать вывод, что в нём говорится о необходимости „провести профилактическую работу с солдатами и офицерами, которые потенциально попадают в разряд лиц нетрадиционной сексуальной ориентации“, и сообщить о запрете на „открытые сексуальные действия между сослуживцами“. В случае нарушения приказа военнослужащим якобы грозит „суд по законам военного времени“, а объясняется вся инициатива „случаями небоеспособности отдельных боевых единиц“.
С подписями в духе „геям из любимой бригады Зеленского запрещают интимные отношения“ это фото разошлось по соцсетям («Дзен», ВКонтакте, Twitter). Особенную популярность новость получила в Telegram, где её разместили, в частности, каналы „Военкор Котенок» (164 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру» (90 000), „Мрiя» (49 000) и „Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» (35 000)
В Украине отсутствуют ограничения по приёму лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на военную службу, срочную или по контракту. Препятствием для этого, как и для любого другого человека, могут служить заболевания, внесённые в специальный перечень. В 2016 году Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ сообщало, что не зафиксировало ни одной жалобы на руководство военных комиссариатов по ограничению для представителей ЛГБТ+ возможности проходить службу. А в июле 2023 года британское издание The Telegraph выпустило статью, из которой следовало, что число открытых ЛГБТ-солдат в армии Украины на сегодняшний день сравнительно велико и отношение к ним постепенно меняется в лучшую сторону (ту же тенденцию по всей стране фиксируют и местные активисты).
47-я отдельная механизированная бригада „Маґура“ была образована в ноябре 2022 года на базе штурмового полка и за короткое время получила известность как подразделение, в котором упор делается на современный подход к военному делу, на непрерывное обучение и воспитание внутренней культуры военнослужащих. „Проверено“ не удалось найти никаких сообщений, посвящённых вышеупомянутому приказу командующего бригады Александра Сака, не только на украинских официальных ресурсах, но и вообще в украинской прессе или даже соцсетях. Появившись в интернете утром 20 июля на русском языке (по нашим данным, сначала на канале военкора Котенка), эта новость так и осталась преимущественно внутри русскоязычного сегмента Сети, причём в той его части, которая поддерживает политику Кремля. С другой стороны, сам по себе приказ на листе помечен как „внутренний“, а значит, и не должен был публиковаться по определению. Однако сложно представить, чтобы хоть одно уважающее себя украинское издание, верифицировав эту новость, не сообщило бы о подобном решении.
Давайте присмотримся к некоторым деталям предполагаемых документов. На одном из листов указаны фамилии министра обороны Алексея Резникова и главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Натальи Алюшиной.
Представители украинской правительственной организации „Центр противодействия дезинформации“ связались с Алюшиной, и она сообщила, что подобного документа не существует – по её данным, он сфабрикован.
Обращают на себя внимание и другие детали. Так, стандартный приказ структур министерства обороны Украины содержит слева под шапкой поле, в котором излагается тема документа. Здесь оно отсутствует.
В нижней части шапки сомнительного приказа, как и в приведённом образце, указан город Киев. Однако 47-я бригада вместе со своим командиром по состоянию на июль 2023 года воевала в Запорожской области. Киев — это место, обычное для упоминания в приказах непосредственно самого министерства обороны. Приказы по задействованному на фронте подразделению, возможно, выпускаются по месту постоянной дислокации, однако „Проверено“ не удалось найти подтверждений, что бригада „Маґура“ приписана именно к столице.
Название воинского соединения в должности Александра Сака не соответствует стандартной форме. Обычно автора приказа представляют как командира той или иной воинской части (в этом случае должен был фигурировать номер А4699), тогда как на вирусном снимке Сак назван именно командиром бригады.
Наконец, согласно конституции Украины, правосудие в стране осуществляют исключительно суды. „Трибунал по законам военного времени“ – это понятие, отсутствующее в законодательстве страны. Подобную формулировку можно использовать в частном разговоре и даже политическом выступлении, но никак не в официальном документе.
Таким образом, есть множество признаков, говорящих о том, что перед нами – ненастоящий приказ.
Итог: Скорее всего, неправда