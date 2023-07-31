„Запад не предоставил достаточное количество машин для разминирования“. Наступление украинской армии провалилось?

Говорят, что российско-украинская война зашла в тупик. Ни одна из сторон не сможет получить решающего преимущества или нанести противнику урон, который заставил бы его пойти на существенные уступки на поле боя. Наступление украинской армии кажется слишком медленным или даже безрезультатным, а потому Россия и Украина должны прекратить огонь и начать переговоры. Такого рода рассуждения заполонили мировые СМИ в последние недели, и многие уже воспринимают их как непреложную истину.