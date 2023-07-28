ЧП и криминал
28.07.2023, 12:14

В Ида-Вирумаа найден труп мужчины. Полиция возбудила уголовное дело

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Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Полиция с прискорбием сообщила, что пропавший 19 июля в Ида-Вирумаа Андрус найден мертвым в карьере Айду, возбуждено уголовное дело.

Утром 26 июля случайный прохожий нашел в карьере Айду труп мужчины, который отправили на вскрытие.

Для выяснения причин смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

О том, что 51-летний Андрус разыскивается, полиция сообщила 22 июля. Последний раз его видели 19 июля в городе Пюсси на улице Виру.

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