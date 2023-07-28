В Ида-Вирумаа найден труп мужчины. Полиция возбудила уголовное дело

Утром 26 июля случайный прохожий нашел в карьере Айду труп мужчины, который отправили на вскрытие.

Для выяснения причин смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

О том, что 51-летний Андрус разыскивается, полиция сообщила 22 июля. Последний раз его видели 19 июля в городе Пюсси на улице Виру.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.