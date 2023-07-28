Единственная представительница Эстонии в первом круге Кубка мира сыграет с чемпионкой Африки

В турнире примут участие 103 шахматистки, которые разыграют главный приз по системе на выбывание. В каждом из раундов соперницы сыграют между собой две классические партии (контроль 90 минут + 30 секунд на ход, также 30 минут добавляется после 40-го хода). В случае если после двух партий не удастся выявить победителя, придется сыграть две партии в быстрые шахматы (25 минут на партию + 10 секунд на ход), если и здесь счет будет равным, то сильнейшего определит блиц.

Призеры (финалисты, а также победитель матча за 3-е место) отбираются в женский турнир претендентов. Победитель турнира увезет из Баку сумму в 50 тысяч евро, на 15 тысяч меньше достанется проигравшему в финале.

Женский гроссмейстер Май Нарва принимает участие в этом турнире второй раз в карьере. У нее 39-й рейтинг среди всех участниц (2387 пунктов эло). Ее соперница по первому раунду 25-летняя египтянка Шахенда Вафа выполнила норму женского гроссмейстера в 2017 году, однако несмотря на то, что находится в конце рейтингового списка на Кубке мира, она продолжает представлять серьезную опасность для любой соперницы: в 2017 и 2018 году она дважды подряд выигрывала чемпионат Африки среди женщин, четырежды представляла свою страну на шахматных Олимпиадах.

„На данный момент я не ставила перед собой конкретной цели, но определенно собираюсь выложиться по максимуму, постараюсь сыграть как можно лучше, - признается 23-летняя Май Нарва в интервью Delfi. - Уже в первом раунде меня ожидает серьезная соперница, которая становилась сильнейшей на своем континенте“.

Также шахматистка прокомментировала погодные условия в городе, принимающем Кубок мира.

„В Баку действительно жарко, +30 и даже жарче, но, к счастью, в игровом зале столько кондиционеров и вентиляторов, что я скорее думаю, как бы не замерзнуть“, - говорит Нарва.